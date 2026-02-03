CIMIC (ACS) expande su presencia en Norteamérica y su capacidad en minerales críticos con una adquisición en EEUU

Sedgman, miembro del Grupo CIMIC y piedra angular de la plataforma global de minerales críticos del Grupo ACS, ha adquirido la consultora de ingeniería FSI Engineering and Design, con sede en Arizona, ampliando así su presencia en Norteamérica y avanzando en su crecimiento estratégico en el sector del procesamiento de minerales.

La adquisición supone un paso importante en la estrategia del Grupo ACS para construir una presencia integrada en toda la cadena de valor de los minerales críticos, desde la inversión y la extracción hasta el procesamiento y la entrega de infraestructuras. Refuerza la capacidad de Sedgman para ofrecer servicios integrales de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción (EPCM) en Estados Unidos, una región que está experimentando un rápido crecimiento de la demanda de energía limpia y materiales estratégicos.

Sedgman cuenta con más de 45 años de experiencia global en el procesamiento de minerales, con más de 630 estudios y proyectos realizados en minerales críticos y metales preciosos, incluyendo litio, cobre, níquel, vanadio, tierras raras y otras materias primas estratégicas. La incorporación de FSI Engineering and Design, reconocida por sus capacidades multidisciplinarias de EPCM en operaciones y proyectos de capital, mejora la capacidad de prestación de servicios de Sedgman en Estados Unidos, donde opera desde hace 25 años, y complementa sus capacidades de ingeniería en Canadá.

La entidad combinada, que operará bajo el nombre de Sedgman FSI, prestará apoyo a clientes de toda Norteamérica con talento escalable y una profunda experiencia técnica en minerales críticos y preciosos, además de servicios en los sectores de la energía y los productos químicos industriales. Esta medida se ajusta a la estrategia del Grupo ACS de expandirse en mercados de alto crecimiento y respaldados por políticas, y de ofrecer servicios de ingeniería de bajo riesgo y alto margen.

Juan Santamaría, director ejecutivo de ACS Group y HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, afirmó: "La adquisición de FSI Engineering and Design por parte de Sedgman es un factor estratégico que impulsa la expansión de nuestro grupo en el sector de los minerales críticos, liderada por la ingeniería. Nos abre nuevas capacidades y alcance geográfico, reforzando nuestro compromiso de ofrecer soluciones de infraestructura sostenibles que apoyen la transición energética global, la fabricación avanzada y la infraestructura digital".

El director general de Sedgman, Grant Fraser, afirmó: "Esta adquisición refuerza nuestra trayectoria de crecimiento en Norteamérica y mejora nuestras capacidades técnicas especializadas en servicios multidisciplinares de ingeniería, aprovisionamiento y gestión de la construcción para operaciones y mantenimiento, capital de mantenimiento y proyectos de capital greenfield. Refleja nuestro compromiso de apoyar a los clientes en la ejecución de proyectos de minerales críticos resilientes, escalables y sostenibles, con la capacidad de ofrecerlos a nivel local aprovechando la experiencia global".

Sedgman y FSI se someterán a un proceso de transición centrado en la continuidad del servicio y la integración de sistemas y equipos.