¿Ha eliminado Ikea el café gratis en sus restaurantes?

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios que aseguran que IKEA ha eliminado el café gratuito para los socios de IKEA Family en España. Mensajes virales y publicaciones de usuarios han alimentado la idea de que la compañía sueca habría puesto fin a uno de los beneficios más reconocibles de su programa de fidelización, generando confusión entre los clientes habituales de sus restaurantes.

Han quitado el café gratis en el Ikea. El fin de una era. — David de la Iglesia 📷 🍉 (@DIVCreativo) February 2, 2026

Ante estas informaciones, IKEA ha confirmado que no ha eliminado el café gratis para los socios, aunque sí ha introducido un ajuste en la forma de acceder a este beneficio. Según explica la compañía a este medio, la medida forma parte de una prueba iniciada en noviembre de 2025 en las tiendas de Sevilla y A Coruña, que ahora se ha extendido al conjunto del mercado español.

Un café gratis siempre que se compre otro producto en el restaurante

"Desde IKEA nos comprometemos a ofrecer a quienes nos visitan las mejores experiencias y ésta es siempre una de nuestras prioridades", señalan desde la empresa. En este sentido, aclaran que los socios de IKEA Family pueden seguir optando a tener café gratis siempre que adquieran otro artículo del restaurante, una condición que no existía anteriormente.

La medida, ya en vigor, responde a un cambio en la operativa del servicio de restauración. "Queremos mejorar la experiencia priorizando a nuestros clientes en el restaurante y conjugándolo con el impacto que las diferentes medidas tienen en el negocio", explican desde IKEA, subrayando que el objetivo es equilibrar la experiencia del cliente con la sostenibilidad del servicio.

Este ajuste ha sido interpretado por algunos usuarios como la retirada total del café gratuito, especialmente al no poder obtener la bebida sin realizar ninguna otra compra. Sin embargo, desde la compañía insisten en que el beneficio sigue activo dentro de las nuevas condiciones establecidas.

Los puntos de recompensa

Además, IKEA recuerda que los clientes pueden seguir utilizando los puntos de recompensa acumulados por sus compras para consumir en los restaurantes, lo que permite mantener ventajas para los miembros del programa IKEA Family dentro del sistema actual.

El debate generado en redes sociales refleja el fuerte arraigo que el café gratuito ha tenido durante años entre los clientes de la cadena en España. No obstante, la empresa defiende que este cambio responde a una prueba previamente evaluada y ahora ampliada tras su implementación inicial en dos establecimientos concretos.

De este modo, IKEA desmiente que se trate del "fin del café gratis", como se ha difundido en algunos mensajes virales, y aclara que el beneficio para los socios de IKEA Family se mantiene, aunque ahora está condicionado a la compra de otros productos del restaurante y deja de ser un servicio totalmente gratuito por sí solo.