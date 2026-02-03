Marc Murtra defiende una Telefónica más europea, competitiva y centrada en el cliente para liderar la soberanía digital

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, defendió este lunes la necesidad de construir una Telefónica "más fuerte, más competitiva y con mayor ambición europea" para contribuir a la soberanía tecnológica de Europa y garantizar el acceso de ciudadanos y empresas a las tecnologías digitales.

Durante su intervención en la Conferencia Cátedra Fundación "la Caixa" con el título 'Una mirada al futuro de Telefónica', celebrada en CaixaForum Madrid, subrayó que Europa necesita "empresas tecnológicas con escala y capacidad de inversión" para evitar una excesiva dependencia externa en ámbitos críticos como la conectividad, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. "La soberanía tecnológica europea pasa por contar con compañías capaces de competir globalmente desde Europa", señaló.

Insistió también en la necesidad de avanzar en la consolidación del sector en el continente, frente a la fragmentación actual. Mientras que en Estados Unidos y China operan tres grandes grupos de telecomunicaciones, en Europa existen 38 operadores, una situación que, a su juicio, "limita la escala, la inversión y la competitividad global".

Murtra enmarcó en esta estrategia la decisión de completar el proceso de desinversión en Hispanoamérica, una medida que calificó de "estratégica y coherente con el plan" y orientada a concentrar los recursos en los mercados clave. "No se trata de estar en todas partes, sino de concentrarse en aquello que realmente aporta valor", afirmó.

En el plano operativo, el presidente de Telefónica anunció una transformación integral de la compañía para convertirla en "una operadora europea de referencia con escala rentable", apoyada en la simplificación de las unidades de negocio, una mayor autonomía de los mercados y la eliminación de actividades obsoletas. En este contexto, recordó que Telefónica invertirá 32.000 millones de euros entre 2026 y 2028, incluyendo CapEx y OpEx, con foco en fibra, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Murtra situó al cliente en el centro de la estrategia, con el objetivo de ofrecer "la mejor y más completa gama de servicios" tanto en el segmento residencial como en el empresarial, y ha reiterado el compromiso de la compañía con la excelencia de red. "Telefónica seguirá ofreciendo la mejor red del mercado para acceder a la tecnología más innovadora", aseguró.

También destacó la importancia del talento en un entorno de fuerte competencia por los perfiles tecnológicos, y defendió que Telefónica debe ser "el mejor proyecto en el que quieran trabajar los mejores profesionales".

En materia financiera, Murtra reiteró el compromiso de la compañía con el cumplimiento estricto del ‘guidance’ anunciado al mercado y subrayó que la asunción de riesgos "siempre calculados" es necesaria para avanzar y crecer. "La mejora del precio de la acción será la consecuencia natural de una compañía más moderna y competitiva", afirmó.

Por último, reivindicó el papel institucional de Telefónica como empresa estratégica para España y Europa, destacando su contribución económica y social. En 2024, Telefónica aportó 20.000 millones de euros al PIB español, sostuvo más de 25.000 empleos directos y cerca de 200.000 incluyendo empleos indirectos e inducidos, y contribuyó con 2.800 millones de euros en impuestos. "Las telecomunicaciones no son un negocio cualquiera: son infraestructuras críticas para la seguridad, la economía y la cohesión social", concluyó.