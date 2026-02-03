SpaceX compra X y Grok: Elon Musk crea un gigante para sacarlo a bolsa

El fundador de SpaceX, Elon Musk, ha confirmado la adquisición de la startup de inteligencia artificial xAI, consolidando bajo un mismo paraguas sus dos grandes apuestas tecnológicas. La operación daría lugar a una valoración conjunta estimada en 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros), creando un coloso empresarial sin precedentes.

El magnate sudafricano justifica esta integración vertical como la creación del "motor de innovación más ambicioso" de la historia. El plan trasciende las fronteras terrestres: combina cohetes, internet satelital y algoritmos avanzados para superar las limitaciones de los centros de datos tradicionales, cuya demanda energética amenaza con ser cada vez más grande y cara en la Tierra.

Musk defiende que la "IA espacial" es la única vía viable para escalar la computación necesaria en el futuro próximo. Según su visión, en un plazo de dos o tres años, el espacio se convertirá en el entorno más económico y eficiente para el desarrollo de estos sistemas, eludiendo las restricciones de las redes eléctricas convencionales.

En el plano financiero, la transacción valora a xAI en 250.000 millones de dólares, integrándose en la estructura de la compañía aeroespacial mediante un canje de acciones de siete a uno. El director financiero de la firma, Bret Johnsen, ha comunicado que los títulos de la entidad resultante tendrán un precio de salida de 527 dólares.

Este movimiento estratégico acelera los preparativos para una inminente salida a Bolsa, que podría materializarse este mismo mes de junio. La operación busca captar hasta 50.000 millones de dólares, perfilándose como la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia empresarial.