Cellnex se dispara más de un 6% tras simplificar su comité de dirección

Cellnex Telecom, la compañía española de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, ha experimentado un crecimiento del 6,46% en el cierre en la bolsa española, hasta alcanzar los 27,69 euros por acción. Este crecimiento le ha valido para ser la segunda empresa que más ha subido este miércoles, solo por detrás de Vytrus Biotech, que ha crecido un 10,91%.

Esto ha sucedido justo después de que ayer su consejo de administración aprobara una reformulación en la estructura del comité de dirección de la empresa "con el fin de apoyar la evolución del grupo hacia una fase de mayor enfoque estratégico, eficiencia operativa y crecimiento orgánico".

"La nueva organización responde a la necesidad de optimizar el modelo y reforzar los principales bloques funcionales y de negocio. Este enfoque permitirá al CEO concentrarse en las prioridades estratégicas de mayor impacto", explicó la empresa en un comunicado.

Así, el comité ejecutivo estará formado por diez miembros, encabezados por el consejero delegado, Marco Patuano, y se estructura en torno a cuatro grandes funciones corporativas y cinco líneas de negocio. Patuano ha señalado que la empresa ha completado su segundo capítulo, centrado en la consolidación financiera y operativa tras una primera fase de intenso crecimiento inorgánico.

"Esta nueva estructura refuerza nuestras capacidades de ejecución, mejora la eficiencia y nos sitúa en una posición excelente para afrontar los retos y oportunidades que surgirán en el futuro", ha explicado el consejero delegado.

Los cambios:

Las funciones corporativas recaerán en Raimon Trias como director de Finanzas, Control y Compras; Simone Battiferri como director de Operaciones; Vincent Cuvillier, como director de Estrategia, y Xavier Pujol, --que mantendrá las funciones de secretario general y del Consejo-- como director de Asuntos Corporativos. Esta última área incluirá las áreas funcionales de Personas, Comunicación y Asuntos Públicos, Regulación y Asuntos Europeos, Legal y Cumplimiento.

La nueva organización del consejo de administración se organiza a través de clústeres geográficos y nueva unidad de negocio de Soluciones Verticales. En concreto, los responsables geográficos son Thomas Bertrand para Francia; Federico Protto para Italia y Suiza; Alfonso Álvarez para España y Portugal, y Nuno Carvalhosa para Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Polonia.

Por último, la nueva unidad de Soluciones Verticales operará como una línea de negocio paneuropea bajo la responsabilidad de Gianluca Landolina, "combinando gobernanza centralizada con ejecución local". Tras la reformulación, salen del consejo Cecile Cloarec, Daniel Pataki, Ignacio Jiménez, Robert Pajos, Sergi Tórtola y Óscar Pallarols.