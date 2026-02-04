Las cifras de vértigo de Banco Santander: 14.101 millones de beneficio y la adquisición Webster Bank

Banco Santander ha firmado uno de los ejercicios más sólidos de su historia reciente. El grupo presidido por Ana Botín cerró 2025 con un beneficio atribuido récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que el año anterior, y ha anunciado de forma simultánea una de las mayores operaciones corporativas de los últimos años: la adquisición de Webster Financial Corporation, matriz de Webster Bank, por 12.200 millones de dólares.

El doble anuncio —resultados históricos y una compra estratégica en Estados Unidos— refuerza la posición de Santander como uno de los grandes actores financieros globales y marca un punto de inflexión en su ambición de crecimiento en el mercado norteamericano.

El banco cerró el ejercicio con 180 millones de clientes en todo el mundo, tras sumar ocho millones solo en 2025, y encadenó su cuarto año consecutivo de resultados récord. El beneficio por acción creció un 17%, hasta 0,91 euros, mientras que el retorno sobre el capital tangible (RoTE) post-AT1 alcanzó el 16,3%, uno de los niveles más elevados entre los grandes bancos europeos.

Los ingresos totales se situaron en 62.390 millones de euros, impulsados por unos ingresos por comisiones en máximos históricos y una evolución sólida del margen de intereses, pese a un entorno de tipos menos favorable en varios mercados. La ratio de capital CET1 también marcó un nuevo récord, en el 13,5%, lo que permitió al consejo aprobar un nuevo programa de recompra de acciones por 5.000 millones de euros.

Según la entidad, estos resultados reflejan el avance de la estrategia ONE Transformation, basada en plataformas globales compartidas, mayor eficiencia operativa y un uso más disciplinado del capital.

Un salto estratégico en Estados Unidos

En paralelo a la presentación de resultados, Santander ha anunciado la compra de Webster Financial Corporation, una operación que transformará su presencia en Estados Unidos. La entidad resultante se situará entre los diez mayores bancos minoristas y comerciales del país por activos y entre los cinco primeros por depósitos en los principales estados del noreste.

La adquisición permitirá a Santander alcanzar un RoTE del 18% en Estados Unidos en 2028, apoyado en una mayor escala, sinergias de costes estimadas en unos 800 millones de dólares y una mejora sustancial del perfil de financiación.

"La integración de dos franquicias tan complementarias crea un banco más fuerte y competitivo para clientes y comunidades", ha señalado Ana Botín, quien también ha destacado que la operación refuerza tanto la rentabilidad como la calidad del negocio en el país.

Webster Bank: de caja local a actor clave del noreste

Fundado en 1935 por Harold Webster Smith como una pequeña caja de ahorros en Waterbury (Connecticut), Webster Bank nació con un objetivo claro: conceder hipotecas a familias locales en plena recuperación de la Gran Depresión. Con apenas 24 años, su fundador financió el proyecto con préstamos de familiares y amigos.

Durante décadas, Webster creció de forma orgánica y mediante adquisiciones selectivas, convirtiéndose en una referencia regional. A partir de los años noventa aceleró su expansión, incorporó servicios de banca de empresas, seguros y gestión de activos, y comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2002.

Uno de sus hitos más relevantes llegó en 2022, con la compra de Sterling National Bank, una operación valorada en cerca de 10.000 millones de dólares que consolidó su presencia en el área metropolitana de Nueva York y lo convirtió en el mayor banco con sede en Connecticut por volumen de depósitos. Más recientemente, Webster reforzó su posición en un nicho muy rentable: la gestión de cuentas de ahorro para la salud (HSA), a través de HSA Bank, una de sus principales ventajas competitivas.

En la actualidad, Webster cuenta con una red de más de 170 sucursales y una base de depósitos estable en mercados de alto poder adquisitivo, un encaje casi perfecto con la estrategia de Santander en Estados Unidos.

Un banco más grande, equilibrado y rentable

La operación, financiada con un 65% en efectivo y un 35% en acciones, mantendrá una sólida disciplina de capital y será positiva para el beneficio por acción del grupo a partir de 2028. Christiana Riley continuará al frente de Santander en Estados Unidos, mientras que el actual CEO de Webster, John Ciulla, liderará el banco resultante.

Con un balance combinado de más de 327.000 millones de dólares en activos, la integración de Webster refuerza la ambición de Santander de construir un banco más equilibrado, combinando su fortaleza en financiación al consumo con una potente banca de empresas y una base de depósitos de alta calidad.