Restalia se marca el objetivo de abrir 25 nuevos locales en el primer trimestre y alcanzar el centenar a final de año

Restalia, la compañía de conocidas cadenas de restauración comercial como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB)y La Sureña, ha anunciado un ambicioso plan de expansión y crecimiento de sus enseñas para el primer trimestre de 2026, en el que aspira a abrir 25 nuevos locales con el fin de alcanzar el centenar a final de año.

El plan de aperturas y renovaciones contempla un programa de desarrollo con el objetivo de alcanzar hasta un total de 25 nuevas unidades de negocio en los primeros meses del nuevo año más otros 11 'restylings' de marca, con una dispersión geográfica que continuará consolidando la fuerte presencia nacional de Restalia tanto en el mercado urbano de calle como en centros comerciales.

Destacan, por ejemplo, la reciente apertura en enero en el Centro Comercial La Cañada de Marbella o las próximas de Madrid-Sur, el Muelle en Gran Canaria o El Puerto en Torrevieja. En el ámbito internacional, serán relevantes las aperturas previstas para marzo en el Centro Comercial Mar Shopping en Portugal y, en Miami, en la famosa calle 8 de Little Havana.

La previsión total para 2026 podría alcanzar los 100 nuevos restaurantes en el total de la península ibérica y mercado internacional. Para liderar este ambicioso plan expansivo, el fundador y Presidente de Restalia, José María Capitán, ha confiado su ejecución como directora de Desarrollo a una de sus directivas más veteranas, Belén Martín, quien ya hubiera realizado con éxito la proyección internacional de 100 Montaditos en los últimos cinco años.

Martín, que suma más de una década en diversas responsabilidades de la empresa, conoce bien su estructura organizativa y las relaciones comerciales con la amplia red de Franquiciados de la compañía.

Por enseñas, destaca el objetivo de aperturas de 100 Montaditos con una previsión de 19 nuevos locales. Las inversiones para este primer periodo del año para el conjunto de las marcas, realizadas a través del modelo de franquicia con el que opera la compañía, superarán los 7 millones de euros con la creación indirecta de alrededor de 300 puestos de trabajo, destacando que la mayor parte de ellas corresponde a inversiones de franquiciados actualmente ya operativos.

Para promover el conjunto de las inversiones indicadas, Restalia pone además a disposición de sus actuales o futuros franquiciados planes y convenios específicos de financiación con diversas entidades financieras, que junto a sus empresas colaboradoras homologadas facilitan de manera ágil y eficiente la puesta en marcha de los negocios.

El resto de las marcas cuentan también con una estrategia definida para 2026. Así, Cervecería La Sureña, recientemente reeditada tanto en su imagen como en una renovada propuesta de productos, acometerá la implementación de su nueva línea de negocio en el conjunto de la cadena.

The Good Burger (TGB), que este año cumple 13 años de historia comercial, apunta novedades con una próxima reedición de su propuesta comercial. Pionera en España en introducir el concepto de "smash burger" con recetas y productos originales (como su afamado pan de harina de patata), la cadena es líder en el segmento de hamburguesa premium a precio económico.

Por su parte, Capitán ha realizado igualmente en los últimos meses cambios tendentes a mejorar la eficiencia de los departamentos de soporte de servicios sobre los que se asentará la nueva estrategia de crecimiento. Destaca la creación incluso de un nuevo centro de innovación, 'Kubo Innovation Lab', específico y concreto para reimaginar los escenarios de la restauración comercial del futuro más inmediato.