Blackstone y EQT se hacen con Urbaser en una operación valorada en 5.600 millones

Los fondos de inversión en infraestructuras Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure VI han alcanzado un acuerdo para adquirir Urbaser, hasta ahora en manos de Platinum Equity, en una operación que, según fuentes próximas a la operación consultadas por Europa Press, asciende a 5.600 millones de euros.

Tal y como han comunicado las partes, la transacción supondrá que Blackstone y EQT pasen a controlar el 100% del capital de Urbaser, con una participación del 50% para cada uno, y asumirán de forma conjunta la gestión del grupo especializado en servicios medioambientales.

Una operación millonaria

La venta pone fin a la etapa de Urbaser bajo el paraguas de Platinum Equity, periodo en el que la compañía ha acometido una profunda transformación. Desde su adquisición, el grupo ha invertido más de 1.600 millones de euros y ha registrado un crecimiento superior al 60%, reforzando su posicionamiento como operador global en la gestión integral de residuos y servicios ambientales, según destaca la propia empresa.

Fundada hace más de treinta años, Urbaser presta servicios a largo plazo tanto a ayuntamientos como a clientes industriales, con un foco creciente en la economía circular, el reciclaje y la regeneración de recursos. Su actividad incluye el desarrollo y la explotación de plantas avanzadas de tratamiento de residuos y de valorización energética (energy-from-waste), uno de los pilares de su estrategia de innovación.

Nueva etapa empresarial

El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha subrayado que la operación "pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity durante estos años". Además, ha añadido: "Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos".

Desde EQT, su socio en el área de infraestructuras, Guillermo García-Barrero, ha señalado que Urbaser cuenta con "una larga trayectoria colaborando con administraciones públicas y clientes privados para ofrecer servicios novedosos de tratamiento y recogida de residuos". En este sentido, ha remarcado que, junto a Blackstone, el objetivo es "apoyar al equipo directivo y a los empleados de Urbaser para seguir invirtiendo en economía circular y crear valor a largo plazo para la sociedad".

Por su parte, el codirector de Inversiones en Europa de Blackstone Infrastructure Partners, Adam Kuhnley, ha mostrado su entusiasmo por la alianza y ha afirmado que el fondo quiere respaldar "la próxima fase de crecimiento de la compañía española, aprovechando la fuerte demanda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos".

Impulso estratégico

En el lado vendedor, el copresidente de Platinum Equity, Louis Samson, ha defendido la gestión realizada durante los últimos años, asegurando que han trabajado "incansablemente" para fortalecer el negocio, simplificar su estructura y liberar su potencial como plataforma de infraestructura medioambiental. "Con un equipo directivo experimentado ya consolidado y un plan estratégico bien definido, la compañía cuenta con todas las herramientas necesarias para seguir cosechando éxitos en la próxima etapa de su trayectoria", ha afirmado.

Según han explicado las compañías, Blackstone y EQT impulsarán el plan estratégico de Urbaser, con especial atención al crecimiento en el segmento de residuos industriales, uno de los de mayor expansión, sin descuidar el negocio municipal, que seguirá siendo el núcleo de la actividad y la base de su relación a largo plazo con los consistorios.

La operación queda pendiente del cumplimiento de las condiciones habituales y de la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias. En el apartado de asesores, JP Morgan y UBS Investment Bank han trabajado para Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA han asesorado a EQT. En el plano legal han participado, entre otros, Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez.