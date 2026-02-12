La Asociación de Marketing (AMKT) anuncia una edición de los Premios Nacionales de Marketing 2026

La Asociación de Marketing de España (AMKT) ha dado el pistoletazo de salida a la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing con un encuentro celebrado en la sede de su socio estratégico Adobe. En esta ocasión, la bienvenida ha corrido a cargo de Beatriz Navarro, presidenta de AMKT, y Julián Cañadas, Country Leader, Ibérica de Adobe, reforzando así el papel clave de los socios estratégicos de la asociación.

Beatriz Navarro, presidenta de AMKT, ha abierto oficialmente el plazo de candidaturas, que estará vigente hasta el próximo 25 de marzo, y ha anunciado las novedades de esta edición. Al tiempo que ha subrayado la importancia de reforzar la influencia del marketing en España y trasladar a las empresas la necesidad de fortalecer esta función. "El marketing, entendido en su dimensión estratégica, es un pilar esencial para el crecimiento sostenible. El papel de AMKT es precisamente acompañar a las organizaciones en este camino, ayudándolas a reconocer este valor, profesionalizar sus estructuras y situar el marketing en el nivel de decisión que corresponde a una función clave para el desarrollo empresarial y para la economía del país".

Este año, es de gran relevancia para los Premios Nacionales de Marketing que cumplen 18 años, una trayectoria que refleja la evolución del marketing en nuestro país y su creciente relevancia como función estratégica dentro de las organizaciones. Desde su creación, los premios han contribuido a visibilizar el impacto del marketing en el desarrollo empresarial, reforzando su papel como motor de competitividad, innovación y crecimiento.

Durante el acto, se han compartido las líneas estratégicas que marcarán esta nueva edición, reafirmando el compromiso de los premios con la excelencia, la innovación y el impacto del marketing en la economía y la sociedad. Entre las novedades más destacadas, se anunció el regreso de la categoría Startup, un galardón que vuelve para reconocer el talento emergente y la capacidad transformadora de los proyectos de alto potencial.

La XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing celebrará su gala el 30 de junio de 2026 en WAH, nuevo socio estratégico de AMKT. Además, AMKT ha querido poner en valor el apoyo de todos sus socios estratégicos, fundamentales para el desarrollo de esta edición: Adobe, Havas Media Network, LLYC, McCann Worldgroup, Mediaplus Equmedia y t2ó One.

Categorías de los Premios Nacionales de Marketing 2026

Los premios mantienen su estructura consolidada, que reconoce la diversidad y amplitud del marketing en España. Las categorías abiertas a candidatura incluyen estrategias de marketing que demuestren impacto, coherencia y excelencia en su ejecución.

Estrategia Integral de Marketing : enfoque holístico de todos los elementos del marketing para impulsar el crecimiento de negocio.

: enfoque holístico de todos los elementos del marketing para impulsar el crecimiento de negocio. Construcción de marca : proceso dinámico de desarrollo de la marca como brújula de la estrategia general de marketing.

: proceso dinámico de desarrollo de la marca como brújula de la estrategia general de marketing. Experiencia cliente : modelo de gestión de las interacciones de los clientes con la marca a lo largo de su ciclo de vida (B2C o B2B).

: modelo de gestión de las interacciones de los clientes con la marca a lo largo de su ciclo de vida (B2C o B2B). Innovación en la propuesta de valor: introducción de soluciones disruptivas que aportan valor significativo al cliente y a la organización.

introducción de soluciones disruptivas que aportan valor significativo al cliente y a la organización. Publicidad y comunicación comercial: modelo de comunicación de productos, servicios;o promociones construido sobre el posicionamiento estratégico.

modelo de comunicación de productos, servicios;o promociones construido sobre el posicionamiento estratégico. Estrategia de ventas (punto de venta y/o e-commerce) : modelo integrado de gestión de los canales físicos y digitales como herramientas de marketing.

: modelo integrado de gestión de los canales físicos y digitales como herramientas de marketing. Patrocinios y alianzas : colaboraciones entre empresas para crear sinergias que mejoren la activación de las marcas.

: colaboraciones entre empresas para crear sinergias que mejoren la activación de las marcas. Startup: estrategias de marketing eficaces desarrolladas por empresas emergentes con hasta 3 años de existencia. Se valorará especialmente el uso estratégico y eficaz del marketing para impulsar el arranque, crecimiento o consolidación del negocio en contextos de recursos limitados, la creatividad y agilidad para diseñar e implementar acciones de marketing y la construcción, evolución de una marca con potencial de crecimiento y los resultados obtenidos en términos de impacto comercial, visibilidad, captación o escalabilidad.

Además, se otorgarán los premios especiales:

Mejor Equipo de Marketing

Líder Empresarial Impulsor del Marketing, categoría que será exclusivamente indirecta, únicamente propuesta por Órganos de Gobierno, Comités y Comisiones de la Asociación de Marketing de España (AMKT), entidades y profesionales socios de AMKT y Club de Jurados.

Al finalizar la gala conoceremos quien se lleva el Gran Premio Nacional de Marketing, que reconoce la estrategia global más sobresaliente del año. Para determinar el ganador del Gran Premio, se sumarán todos los puntos obtenidos por cada premiado con el siguiente criterio: Oro: 15 puntos, Plata: 8 puntos, Bronce: 3 puntos.

Belén Frau, Manager de IKEA, presidenta del Jurado

Esta XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing, Belén Frau, CCO / Global Communications Manager de IKEA, presidirá el Jurado y estará acompañada por 19 profesionales pertenecientes a distintos sectores y con una trayectoria profesional consolidada.

María Alonso, directora Global de Marca de Cellnex Telecom

Yvette Altet, directora de Marketing de Burger King España

Lucía Angulo, CEO de McCANN Worldgroup España

Borja Borrero, Executive Director de Interbrand

Juan Cantón, director general de AMKT

Julián Cañadas, Country Leader, Ibérica de Adobe

Celia Caño, directora general de Mediaplus Equmedia

Raúl Estradera, director de Comunicación de Inditex

Carmen Fernández de Alarcón, CEO de Havas Spain

Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de t2ó

Jaime García Cantero, director de Retina en Prisa Media

Gemma Gutiérrez, directora Corporativa de WAH

María Lacasa, directora general de Comunicación de Endesa

Lourdes Hernández-Aja, consejera de Cirentis

Óscar López de Murillas, director de Marca y Contenidos Corporativos de CaixaBank

Leonor Martínez, directora de Marketing de Universal Pictures

Isahac Oliver Ponce, Chief Creative Officer & Partner de &Rosas

Javier Resurrección, director general / CEO de GfK (a NielsenIQ Company)

Emma Ruíz de Azcárate, directora de Marketing de Pelayo

La Secretaría Técnica de los Premios Nacionales de Marketing estará a cargo de ESIC, responsable de la coordinación de las deliberaciones y votaciones, aplicando las bases, supervisión de la metodológica del proceso de evaluación, conversión de los casos ganadores en casos docentes para su uso académico y garantía de transparencia y rigor en todo el proceso.

Calendario de hitos XVIII edición PNM

El próximo 5 de marzo tendrá lugar la primera reunión del jurado y el 25 de marzo se cerrará el plazo de presentación de candidaturas. El 7 de mayo se publicará la Lista Larga, mientras que el 28 de mayo se presentará la Lista Corta. El próximo 30 de junio tendrá lugar la Gala de entrega de los XVIII Premios Nacionales de Marketing en WAH.