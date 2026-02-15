Telefónica encadena su cuarta semana alcista consecutiva en bolsa

Las acciones de Telefónica cerraron este viernes su cuarta semana consecutiva en positivo, algo que no ocurría precisamente desde febrero de 2023. En el acumulado de las cinco últimas jornadas, los títulos de la operadora han sumado cerca de un 2%, hasta los 3,67 euros.

Con esta semana, suman ya cuatro semanas seguidas en verde, una racha en la que la cotización de Telefónica ha rebotado un 10%.

La reacción de las acciones de la compañía en bolsa se produce en la antesala de la publicación de los resultados anuales, que tendrá lugar el 24 de febrero. El mercado estará pendiente, sobre todo, de los nuevos objetivos financieros que Telefónica anunciará para 2026.

A la espera de conocer estas referencias, la compañía asegura que continúa progresando en la ejecución de su plan estratégico. Siguiendo lo marcado en la hoja de ruta que Telefónica anunció a comienzos de noviembre, esta semana ha cerrado una nueva operación en Hispam con la venta de su negocio en Chile.

Se trata de la sexta transacción que ha llevado a cabo en el último año, tras las de Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia, una secuencia que encaja con su objetivo de salir por completo de Hispam, donde sólo está presente ya en México y Venezuela, y de poner su foco en sus cuatro mercados principales, España, Alemania, Reino Unido y Brasil, y en Europa.