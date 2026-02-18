Heineken España, primera gran cervecera que elabora sus productos solo con 100% energía renovable

HEINEKEN España ha presentado uno de los movimientos de descarbonización industrial más relevantes de los últimos años: desde diciembre de 2025 elabora todas sus cervezas, cider y tinto de verano con energía 100% renovable. Con este anuncio, la compañía de marcas como Cruzcampo, Heineken®, Amstel, El Águila o Ladrón, entre otras, se convierte en la primera gran cervecera de España en conseguirlo.

La compañía subraya que "el verdadero salto no reside solo en el suministro eléctrico, sino en haber abordado también la energía térmica, imprescindible para el proceso cervecero y tradicionalmente más difícil de descarbonizar".

"Ser pioneros no es fácil. Pero hoy marcamos un hito para la industria cervecera y para España: desde diciembre de 2025 elaboramos todos nuestros productos con energía 100% renovable. Descarbonizar el calor industrial ha sido un desafío enorme que refuerza nuestra competitividad y demuestra que la transición energética puede ocurrir a escala cuando hay ambición, innovación y alianzas", destaca el presidente de HEINEKEN España, Etienne Strijp.

Este avance consolida "la ambiciosa estrategia de negocio de la cervecera, que integra la sostenibilidad como parte troncal de su fórmula para afrontar el futuro con liderazgo, responsabilidad y vocación pionera" señalan.

Tanto es así, que HEINEKEN España ha movilizado más de 80 millones de euros junto a sus partners para materializar una hoja de ruta basada en la eficiencia y la generación de energía --desde fotovoltaica a termosolar, pasando por el biogás, la biomasa o el biometano- con el poder del sol y la economía circular. Y su impacto se proyecta tanto en su huella de carbono (alcance 1 y 2) como en las comunidades donde mantiene su actividad industrial: Andalucía (Sevilla y Jaén), la Comunidad Valenciana (Quart de Poblet) y la Comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes).

Un caso de éxito en innovación, alianzas y contribución

Este anuncio ha reunido a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a representantes autonómicos y a los socios energéticos del proyecto.

En el bloque empresarial han participado Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HEINEKEN España; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Janis Rey, Managing Director Local Energy Infrastructures ENGIE España; y Miquel Frasquet, director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom. Todos ellos han puesto el acento en la valentía mostrada por HEINEKEN España al defender una hoja de ruta exigente, verificable y replicable que integra distintas soluciones renovables para abastecer sus procesos industriales.

Desde el plano institucional, el mensaje fue claro: sin certidumbre y sin coordinación, la inversión se frena. Los consejeros Jorge Paradela, de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta de Andalucía; y Carlos Novillo, de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, han subrayado el impacto que este tipo de proyectos de descarbonización industrial tienen en sus respectivas regiones.

El cierre del acto ha correspondido a Sara Aagesen, quien ha incidido en la necesidad de acelerar la modernización industrial mediante colaboración público-privada: "Este proyecto simboliza el éxito de la transición energéticanegneg, transformadora y colaborativa y la colaboración público-privada como eje de tracción es también parte del resultado. HEINEKEN se marcó el objetivo de ser 100% renovable en el año 2030 y en España lo ha alcanzado 5 años antes, una anticipación muy valiosa y un ejemplo a seguir. Se trata de un logro que implica un esfuerzo constante, es dedicación, una década de apuesta por la ciencia, por la tecnología, por la sostenibilidad, y también, sobre todo, una determinación de perseguir objetivos y de cumplirlos".