Naturgy ganó 2.023 millones de euros en 2025, un 6,4% más

Naturgy logró un beneficio neto de 2.023 millones de euros en 2025, lo que supuso una mejora del 6,4% con respecto a los 1.901 millones obtenidos en 2024 y cumplir la previsión de superar los 2.000 millones el año pasado.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 5.334 millones de euros, un 0,6% menos, afectado por un contexto de gran incertidumbre, especialmente en el sector energético. Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios alcanzó los 19.455 millones, un 1% más que los 19.267 millones del conjunto del año 2024.

La compañía destacó que los resultados "demuestran su capacidad para cumplir con todos los compromisos adquiridos, incluso en un escenario energético que se ha deteriorado en la segunda parte del ejercicio".

Además del beneficio, Naturgy valora que las inversiones superaron los 2.100 millones; la contribución a la sociedad en impuestos y tasas rozó los 1.300 millones de euros; y los dividendos a los accionistas fueron de alrededor de 1.700 millones.

La inversión se focalizó prioritariamente en las redes de distribución y el desarrollo de las energías renovables, claves para avanzar en la transición energética.

En cuanto al suministro de gas, Naturgy cerró las condiciones comerciales y de precios hasta el final de 2027 en lo que se refiere al contrato de suministro por gasoducto desde Argelia, y firmó nuevos suministros de gas licuado con Estados Unidos, para compensar la caída de las importaciones desde Rusia.

La deuda neta aumentó ligeramente en 116 millones en 2025, alcanzando los 12.317 millones a 31 de diciembre, frente a los 12.201 millones en 2024. Además, la liquidez se aproxima a los 10.000 millones.

Mirando al futuro, la compañía espera mantener el mismo nivel de resultados en el ejercicio 2026 pese a las difíciles condiciones del entorno energético y gracias a su proactiva gestión de riesgos y coberturas.

Naturgy prevé superar tanto un Ebitda de 5.300 millones de euros como un beneficio neto de 1.900 millones de euros, acometer inversiones orgánicas de alrededor de 2.100 millones, y situar la deuda en alrededor de 13.500 millones. Asimismo, la compañía se compromete a distribuir un dividendo mínimo de 1,8 euros por acción, superior al de 2025.