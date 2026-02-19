Cataluña, 'imán' para la inversión en salud impulsada por la apuesta de multinacionales como AstraZeneca

El ecosistema catalán de ciencias de la vida ha consolidado su posición como uno de los polos más dinámicos de Europa, alcanzando en 2025 un récord de 517 millones de euros en captación de inversión extranjera, según el Informe de la BioRegión de Cataluña 2025 elaborado por Biocat.

Entre 2021 y 2025, la BioRegión acumuló un total de 2.382 millones de euros, una cifra que ha sido impulsada por la apuesta estratégica de AstraZeneca, ya que el 73% de esta inversión se concentró entre 2023 y 2024, cuando la compañía anunció una inversión total de 1.300 millones de euros hasta 2027 en el AstraZeneca Global Hub de Barcelona.

Este proyecto tractor, que el año pasado inauguró su nueva sede en el Edificio Estel de Barcelona, se ha convertido en un referente internacional en innovación científica y tecnología, con más de 1.600 empleados y más de 385 proyectos de investigación en marcha.

Cataluña ya suma un total de 1.650 empresas del sector y 94 instituciones de investigación, un 8,3% más que en 2024. El ecosistema genera un impacto económico equivalente al 7,6% del PIB de Cataluña (4,3% proveniente de la industria y 3,3% de las actividades sanitarias), y destaca como la 3ª actividad económica de Cataluña en VAB y empleo.

En este contexto, Cataluña ha ejercido "como un imán" para las principales multinacionales del mundo como AstraZeneca, Angelini Pharma, Amgen, Bayer, B Braun, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Roche o Sanofi. Entre los factores que han consolidado el posicionamiento de la BioRegión, destacan la alta cualificación y especialización del talento, la presencia de infraestructuras de excelencia, su ubicación estratégica y el fácil acceso a profesionales altamente cualificados. Además, el informe subraya el éxito de Cataluña como nodo global de ensayos clínicos, gracias a la sólida colaboración entre hospitales, centros de investigación e industria farmacéutica.