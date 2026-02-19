Hochtief (ACS) se adjudica el campus universitario de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo

HOCHTIEF se ha adjudicado un contrato del Departamento Federal de Construcción para participar en el proyecto de desarrollo del campus universitario Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo. El volumen total del proyecto asciende a miles de millones de euros. HOCHTIEF es responsable de la demolición, la construcción de la estructura y los trabajos de fachadas del proyecto «Campus DOK». Se espera que este contrato parcial tenga un volumen de varios cientos de millones de euros.

Todos los socios de construcción y planificación, así como el Departamento Federal de Construcción en representación del cliente, han firmado hoy el contrato multilateral. Este contrato constituye la base para la cooperación a lo largo de la totalidad del proceso de planificación y construcción.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de HOCHTIEF: «Este contrato combina nuestra experiencia integral en los sectores de defensa y educación. Estamos encantados de reforzar la infraestructura de las Fuerzas Armadas alemanas y de la ciudad de Hamburgo. El modelo de contrato cooperativo nos permite optimizar todo el proyecto de forma integral y minimizar los riesgos para todas las partes».

Las Fuerzas Armadas alemanas aportan aproximadamente mil millones de euros para la financiación del desarrollo del campus. Esta cantidad se destinará a la remodelación de la práctica totalidad del complejo Douaumont Barracks (DOK) en Hamburgo-Jenfeld: se construirán nuevos edificios y se renovarán las estructuras existentes, con una superficie de más de 100.000 m², así como las infraestructuras y las instalaciones exteriores asociadas, en un terreno de 205.000 m². El objetivo es crear un centro científico moderno, innovador y climáticamente neutro que reúna en un solo campus todos los departamentos de la universidad que actualmente están externalizados.

En vista de la complejidad de este gran proyecto, el Departamento Federal de Construcción ha optado por un método de ejecución innovador: la ejecución integrada del proyecto (IPA). Desde el principio, todos los socios de construcción y planificación, así como el cliente, forman una alianza en igualdad de condiciones que asume conjuntamente la responsabilidad, incluidas las oportunidades y los riesgos. Esta cooperación colaborativa tiene por objeto garantizar un proceso de planificación y construcción rápido y eficiente.