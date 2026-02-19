Repsol gana 1.899 millones en 2025 y repartirá 1.900 millones entre sus accionistas

Repsol cerró 2025 con un beneficio neto de 1.899 millones de euros, un incremento del 8,1% respecto a 2024, y anunció que destinará 1.900 millones de euros a retribuir a sus accionistas en 2026 mediante dividendos y recompras de acciones.

El resultado neto ajustado, que refleja la marcha de los negocios, se situó en 2.568 millones de euros, un 15,1% inferior a 2024. El Ebitda ajustado alcanzó los 5.312 millones, con una caída del 12,2%, afectado por la volatilidad en los mercados energéticos, la caída del precio del barril de Brent hasta 69 dólares de media y el apagón eléctrico del 28 de abril.

Al cierre del año, la liquidez del grupo ascendió a 10.271 millones de euros, lo que representa 5,37 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo. La deuda neta se redujo a 5.877 millones (4.487 millones bajo el nuevo modelo de reporting), y el ratio de apalancamiento se situó en el 17,5% (14% bajo el nuevo modelo).

El consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha destacado que 2025 fue "un año de cumplimiento" con los compromisos estratégicos gracias a un sólido desempeño operativo y financiero.

Retribución a accionistas

En 2025, Repsol distribuyó 0,975 euros brutos por acción, un 8,3% más que en 2024. Además, amortizó 52 millones de acciones, con un coste de aproximadamente 700 millones de euros, alcanzando 1.105 millones de acciones de capital social.

La retribución total al accionista ascendió a 1.800 millones de euros, de los cuales 1.100 millones fueron en efectivo y 700 millones en recompras. Para 2026, la compañía prevé destinar 1.900 millones a dividendos y recompras, incluyendo un dividendo en efectivo de 1,051 euros por acción, un 7,8% más que en 2025, y un programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros.

Escenario y estrategia 2026

Repsol proyecta para 2026 un precio del Brent entre 60 y 65 dólares, un Henry Hub entre 3,5 y 4,0 dólares/Mbtu, y márgenes de refino entre 6,5 y 7,5 dólares por barril. La producción prevista es de 560.000-570.000 barriles equivalentes diarios. La actualización de la estrategia hasta 2028 se presentará el próximo 10 de marzo.

En Exploración y Producción (Upstream) el resultado neto ajustado fue de 957 millones, un 6,9% menos, tras centrar operaciones en Estados Unidos y completar la salida de Colombia e Indonesia. En el área Industrial, el resultado neto ajustado alcanzó los 963 millones, un 33,4% inferior, afectado por la volatilidad de materias primas y el apagón eléctrico. El negocio Cliente registró un resultado neto ajustado de 754 millones, un 17,1% superior, con un Ebitda de 1.423 millones, adelantando dos años su objetivo de 2027. En Generación Baja en Carbono, el resultado neto ajustado fue de 53 millones, frente a pérdidas de 24 millones en 2024, impulsado por la mayor producción de activos eólicos y solares.

Durante 2025, Repsol incorporó 2.200 MW de nueva capacidad renovable, alcanzando un total de 5.900 MW, y sumó nuevos socios a su cartera en España y Estados Unidos, incluyendo a Schroders Greencoat y Stonepeak