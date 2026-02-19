Repsol aumentará su producción de petróleo en Venezuela un 50%

Repsol se está preparando para restablecer y reanudar las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según ha explicado el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados. En este sentido, Imaz ha señalado que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Producción en Venezuela

Tras la captura de Maduro por parte de EEUU, Donald Trump adelantó que abriría el mercado de crudo en el país para que las empresas se encargaran de extraer la materia prima. Por ello, el Gobierno de EEUU ha mantenido distintas comunicaciones con empresas que potencialmente podrían participar de estas operaciones. Una de ellas es Repsol, que ya ha trasladado su intención a Trump de entrar en el mercado de petróleo en Venezuela.

Así las cosas, según informa la Agencia EFE, en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados, el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz, ha subrayado que Repsol se está preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país. En este sentido, Imaz ha señalado que la primera contribución será continuar suministrando gas, materia prima necesaria para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, ha señalado que van a restaurar las actividades normales, que incluye "involucrar a nuestro equipo en las operaciones, invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras". Imaz ha señalado que trabajan en "revertir" la caída de la producción y, simultáneamente, restablecer el transporte comercial de cargamentos de petróleo en el marco de sus contratos, como les permite el marco de sus licencias.

Con todo, Imaz se muestra optimista en relación con las oportunidades que ofrece este mercado. "Mi visión es optimista sobre Venezuela", ha señalado Imaz, al referirse tanto a la situación del país como a la evolución del sector de los hidrocarburos, que tiene que jugar un papel significativo en la estabilización. De esta forma, ha incidido en que "tenemos la ambición y vemos suficiente espacio para conseguir el objetivo de multiplicar por tres la producción en los próximos tres años, pero tenemos que poner el foco en el corto plazo, un incremento del 50 % en los próximos doce meses".

Así las cosas, ha subrayado que "confiamos en que una relación comercial normal permitirá financiar esta aproximación win win". Además, ha defendido que "Venezuela está significativamente en una mejor situación que lo que estaba hace dos meses" y ha asegurado que considera que, de esta forma, se abre una "nueva ventana de oportunidad" para un mejor futuro, una mejor situación del sector y del país. Al respecto, Imaz ha señalado que Repsol ha sido "consistentemente un operador responsable en Venezuela" y que el compromiso con el futuro del país está claro, que están actualmente "totalmente dedicados" a que éste sea "más brillante".

Resultados

Como hemos informado en Libre Mercado, Repsol cerró 2025 con un beneficio neto de 1.899 millones de euros, un incremento del 8,1% respecto a 2024. Además, la empresa ha anunciado que destinará 1.900 millones de euros a retribuir a sus accionistas en 2026 mediante dividendos y recompras de acciones. De hecho, en la presentación de resultados, el CEO, Josu Jon Imaz, ha destacado que 2025 fue "un año de cumplimiento" con los compromisos estratégicos gracias a un sólido desempeño operativo y financiero.