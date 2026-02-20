Indra, entre las tres empresas más sostenibles a nivel mundial en servicios tecnológicos, según Standard & Poor's

Indra Group se sigue consolidando como la tercera empresa más sostenible del mundo en el sector de ‘IT Services’ (servicios de tecnología y comunicación) según el ‘Sustainability Yearbook 2026’ de S&P Global. Además, es la única compañía europea incluida en el top 10% de las empresas líderes mundiales en sostenibilidad dentro de su sector.

Así, la compañía destacó este viernes en un comunicado que se mantiene por sexto año consecutivo entre las tres empresas más sostenibles del mundo, reforzando su papel como "referente tecnológico internacional".

El reconocimiento se basa en la Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, la evaluación de sostenibilidad corporativa "más completa y rigurosa del mercado". Este análisis, que examinó en esta edición a más de nueve mil compañías en profundidad, es además la base de los principales índices internacionales, incluida la familia de índices Dow Jones Best-in-Class (antes conocida como Dow Jones Sustainability Index), donde Indra Group mantiene una presencia continuada desde hace casi dos décadas.

El posicionamiento de Indra Group en el Sustainability Yearbook 2026 es fruto de un enfoque integral de la sostenibilidad, que abarca de forma equilibrada los ámbitos ambiental, social y de buen gobierno. Indra Group destaca, entre otros aspectos, por la "solidez de su modelo de gobierno corporativo, con altos estándares de ética, transparencia y gestión de riesgos; su compromiso con las personas, la atracción y retención de talento; la protección de la privacidad de los datos; y la integración de la sostenibilidad en su estrategia empresarial".

"En un momento de crecimiento exponencial en nuestra industria, y con la máxima exigencia por parte de nuestros clientes para crecer e invertir, lo estamos consiguiendo siendo líderes mundiales en los más altos estándares de sostenibilidad y con respeto a los criterios más estrictos en aspectos sociales, éticos y de modelo de gobierno del mundo", señala el responsable de Estrategia de Indra Group, Manuel Ausaverri.

Entre los aspectos mejor valorados por S&P Global en esta edición, sobresale el desempeño de Indra Group en el área de cambio climático, donde la compañía obtiene la máxima puntuación. Este resultado refuerza el reconocimiento por parte del Carbon Disclosure Project (CDP), el principal índice internacional en transparencia climática.

CDP ha vuelto a otorgar a Indra Group en su última edición la máxima calificación, "A List", reconociendo a la compañía como líder mundial en acción climática y transparencia.

"Este reconocimiento refleja el firme compromiso del grupo con la descarbonización, la definición de objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia, la gestión responsable de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y la integración de estos criterios en su estrategia de negocio y en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto positivo", valoró esta empresa.