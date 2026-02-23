Novo Nordisk se desploma un 15% por el fallo de su nuevo ensayo contra la obesidad

Las acciones de Novo Nordisk registraron este lunes una caída cercana al 15% en la Bolsa de Copenhague después de que la compañía presentara los resultados de los ensayos clínicos de su nuevo medicamento contra la obesidad, CagriSema, que no logró cumplir el objetivo principal del estudio frente a la tirzepatida de la estadounidense Eli Lilly.

A las 12:27 hora local, los títulos de la farmacéutica se situaban en torno a 255,80 coronas danesas (34,2 euros), reflejando la reacción inmediata del mercado tras conocerse los datos del ensayo comparativo.

Un 23% de pérdida de peso frente al 25,5%

Según los resultados difundidos por la compañía y recogidos por Europa Press, los pacientes tratados con CagriSema lograron una reducción media del peso del 23% tras 84 semanas, mientras que el grupo tratado con 15 miligramos de tirzepatida alcanzó una pérdida del 25,5%.

El estudio, de diseño abierto y con una duración de 84 semanas, incluyó a 809 personas con obesidad, todas ellas con una o más comorbilidades y un peso medio inicial de 114,2 kilogramos. Ambos tratamientos se administraron por vía subcutánea y con una frecuencia semanal.

CagriSema combina una dosis fija de 2,4 miligramos de cagrilintida y 2,4 miligramos de semaglutida, mientras que el comparador fue tirzepatida en dosis de 15 miligramos.

El objetivo primario del ensayo era demostrar la "no inferioridad" de CagriSema frente a la tirzepatida en términos de pérdida de peso. Sin embargo, la compañía reconoce que no se alcanzó ese objetivo principal.

Seguridad y tolerabilidad del tratamiento

En su comunicado, Novo Nordisk señala que CagriSema "pareció ser seguro y bien tolerado". Los efectos secundarios más frecuentes fueron de tipo gastrointestinal y, en la mayoría de los casos, de intensidad "suave a moderada", disminuyendo con el tiempo.

El vicepresidente ejecutivo y responsable del área de investigación científica de Novo Nordisk, Martin Holst Lange, afirmó que la compañía está "satisfecha con la pérdida de peso del 23% obtenida con CagriSema en este ensayo abierto".

Holst Lange subrayó además que el fármaco "tiene el potencial de ser el primer producto combinado de GLP-1/amilina en llegar al mercado para personas con obesidad", y defendió que la cagrilintida se suma a los beneficios ya conocidos de la semaglutida, ofreciendo efectos adicionales clínicamente significativos.

La compañía anunció que llevará a cabo ensayos adicionales para explorar el potencial completo del medicamento, incluidas posibles combinaciones con dosis superiores.

A la espera de autorización en Estados Unidos

CagriSema todavía no ha sido autorizada para su comercialización. Novo Nordisk prevé solicitar y obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a finales de este año.

La reacción bursátil se produce en un contexto de creciente competencia en el mercado de tratamientos contra la obesidad, donde la tirzepatida de Eli Lilly ha ganado protagonismo en los últimos años.

Novo Nordisk atraviesa un periodo de ajustes internos tras un ejercicio marcado por la presión competitiva y los costes asociados a su rápido crecimiento. En 2025, la compañía obtuvo un beneficio neto de 102.434 millones de coronas danesas (13.715 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 1,4%. Para el próximo año, la farmacéutica prevé que tanto las ventas como el resultado operativo (EBIT) se reduzcan entre un 5% y un 13%.

Cambios en la dirección y recorte de empleo

Durante el último ejercicio, Novo Nordisk renovó su cúpula directiva, incluida la salida de su consejero delegado, Lars Fruergaard. Además, la compañía anunció la eliminación de 9.000 empleos, lo que representa algo más del 11% de su plantilla total.

El descenso en bolsa tras la publicación de los datos clínicos refleja la relevancia estratégica de CagriSema para la compañía en un mercado en expansión y altamente competitivo.