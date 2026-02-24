Detenida en Leganés por presunto intrusismo al infiltrar ácido hialurónico en labios

La Policía Nacional ha detenido en Leganés a una persona acusada de realizar infiltraciones de ácido hialurónico en labios sin contar, presuntamente, con la titulación sanitaria necesaria. La actuación se inició tras la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), después de que una paciente alertara de una deformación sufrida tras el tratamiento.

El COEM ha informado de que tuvo conocimiento del caso cuando una paciente acudió a la institución para comunicar la deformación en los labios que le había provocado una infiltración de ácido hialurónico realizada en un establecimiento del municipio madrileño. Tras analizar los hechos y apreciar indicios de un posible delito de intrusismo profesional, el Colegio presentó denuncia ante la Policía Local de Leganés.

Las pesquisas derivaron en la intervención de la Policía Nacional, que practicó la detención de una persona que, según la investigación, carecía de titulación sanitaria habilitante aparente y regentaba el establecimiento sin cumplir las garantías sanitarias exigibles.

Captación a través de redes sociales

De acuerdo con la información facilitada por el COEM, la detenida utilizaba un perfil en la red social Instagram bajo la denominación "Russian Lips" para captar a potenciales clientes. A través de ese canal ofrecía tratamientos de infiltración de ácido hialurónico en labios.

Hasta el momento constan 75 personas perjudicadas y una cuantía de miles de euros que podrían haber sido objeto de la presunta estafa, según los datos trasladados por el Colegio profesional.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Leganés ha incoado diligencias previas que se seguirán por presuntos delitos de intrusismo profesional, contra la salud pública y estafa.

El marco legal sobre el uso del ácido hialurónico

En el marco de la investigación, la Organización Médica Colegial (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) emitió un informe a solicitud de la Policía Nacional en el que aclara el ámbito competencial respecto a la aplicación de ácido hialurónico.

El documento señala expresamente que: "El ácido hialurónico puede ser aplicado por dentistas dentro de su campo de actuación, como pueden ser los labios o mejillas, como partes anatómicas de la boca, de la que constituyen respectivamente sus partes anteriores y laterales".

Esta precisión delimita que la infiltración en determinadas zonas faciales puede formar parte de la práctica profesional de los dentistas, siempre que se realice dentro de su ámbito competencial y con la titulación correspondiente.

Denuncia del Colegio de Odontólogos

Desde el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región han reiterado su compromiso con la defensa de la salud pública y la seguridad de los pacientes, así como con la lucha contra el intrusismo profesional.

La institución recuerda la importancia de comprobar que cualquier tratamiento sanitario sea realizado por profesionales debidamente titulados y colegiados, y en centros que cumplan con la normativa vigente.

El caso se encuentra en fase de instrucción judicial mientras continúan las actuaciones derivadas de la investigación.