Telefónica acelera su crecimiento en el último trimestre de 2025 y aumenta sus ingresos

Telefónica ha presentado hoy los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, periodo que refleja unos mayores ingresos y la aceleración del crecimiento del EBITDA ajustado, de la caja operativa ajustada después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) y del flujo de caja libre. Este impulso se produce en el marco del nuevo plan estratégico de la compañía, ‘Transform & Grow’, presentado el pasado mes de noviembre y que se encuentra en plena ejecución para avanzar en la transformación del Grupo y consolidarlo como un operador de telecomunicaciones europeo de referencia mundial con una escala rentable.

"Hemos cumplido en 2025 y estamos preparados para seguir haciéndolo en 2026. Hemos emprendido un camino de transformación de la compañía y hoy tenemos ante nosotros los primeros resultados que nos hacen ser optimistas y nos permiten seguir asumiendo con valentía riesgos calculados. Vivimos un periodo de más crecimiento y mayor rentabilidad, lo que me permite decir con satisfacción que Telefónica cumple", destaca Marc Murtra, presidente de Telefónica.

En el conjunto del año, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que seguían en el Grupo al cierre del ejercicio, alcanza los 2.122 millones de euros.

El impacto de factores no recurrentes, entre los que destacan los costes de reestructuración por el ajuste de plantilla o el deterioro y el cambio del valor de determinados activos, conduce a unas pérdidas anuales de 2.049 millones de euros en las operaciones continuadas. Por otra parte, las minusvalías derivadas de las desinversiones realizadas en Hispam llevan a unas pérdidas anuales de 2.269 millones de euros en las operaciones discontinuadas (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador). En conjunto, la suma de los resultados netos de las operaciones continuadas y de las operaciones discontinuadas conlleva que Telefónica haya registrado unas pérdidas de 4.318 millones de euros en 2025.

Cumplimiento y ejecución

Telefónica ha cumplido los objetivos financieros establecidos para 2025 con un crecimiento constante de los ingresos del 1,5%, del 2% en el EBITDA ajustado y del 5,9% de la caja operativa ajustada después de arrendamientos. Además, la ratio de inversión sobre ventas se ha situado en el 12,4%, con lo que también ha cumplido la meta de situarse por debajo del 12,5%. En cuanto al flujo de caja libre, ha terminado el año por encima de los 2.000 millones de euros en las operaciones continuadas, cuando en el tercer trimestre se había actualizado el objetivo de que se situara en torno a los 1.900 millones de euros.

Los resultados de Telefónica

Los nuevos objetivos financieros de Telefónica para 2026 contemplan un crecimiento interanual en términos constantes de los ingresos (1,5-2,5%), del EBITDA ajustado (1,5-2,5%) y del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (por encima del 2%), así como una ratio de inversiones sobre ventas de en torno al 12%, un flujo de caja de en torno a 3.000 millones de euros y reducir la deuda hacia el objetivo marcado para 2028.

Telefónica también sigue ejecutando el proceso de desinversión en Hispanoamérica. En el primer trimestre de 2026 ha cerrado las salidas de Colombia y Chile, mercados que se suman a las ventas ya completadas en 2025: Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telefónica Uruguay y Telefónica Ecuador.

Mayores ingresos y más rentabilidad en el cuarto trimestre

Telefónica ha generado unos ingresos de 9.174 millones de euros en el cuarto trimestre del año, con un crecimiento constante del 1,3%, y de 35.120 millones en el conjunto del año, un 1,5% más. En términos corrientes, las ventas se han elevado un 0,7% en el trimestre y han caído el 1,5% en el periodo completo, impactadas por la evolución de las divisas.

La compañía ha cerrado el cuarto trimestre con un fuerte y favorable posicionamiento en sus mercados core. Telefónica España ha vuelto a presentar un sólido momento operativo en su mejor año comercial desde 2018, en tanto que los ingresos, el EBITDA ajustado y caja operativa ajustada después de arrendamientos registran crecimientos anuales al mismo tiempo por primera vez desde 2008. En el último trimestre, los ingresos han aumentado un 1,8% y el EBITDA ajustado ha subido un 1,1%. Telefónica Brasil ha continuado con su senda de crecimiento por encima de la inflación con unos ingresos y un EBITDA ajustado que han aumentado un 7,1% y un 8,2%, respectivamente, en moneda local, y ha registrado un récord de 116,8 millones de accesos. Telefónica Alemania ha seguido impulsando la marca O2 en su mercado y ha reportado una ganancia neta trimestral de clientes móviles de contrato del 22,2%. Y Virgin Media O2, por último, ha cumplido con sus objetivos financieros para el ejercicio en ingresos (+0,2%) y EBITDA (+0,9%).

Por segmentos, el negocio residencial (B2C) ha generado unos ingresos de 5.408 millones de euros en el cuarto trimestre, el 59% del total; el negocio de empresas (B2B) ha aportado el 23,5%, con 2.158 millones; y el negocio mayorista, el 17,5% restante, 1.608 millones.

La rentabilidad del Grupo también se ha acelerado en el último trimestre del año. El EBITDA ajustado ha aumentado de manera constante un 2,8% entre octubre y diciembre, hasta los 3.198 millones de euros, y un 2% en el año, hasta los 11.918 millones de euros. El EBITDA ajustado corriente ha crecido un 2% en el trimestre y se ha reducido un 1,6% en los doce últimos meses.

La inversión del cuarto trimestre ha alcanzado un total de 1.259 millones de euros, un 8,1% menos que en el mismo periodo de 2024 y en el conjunto del año ha ascendido a 4.340 millones (-7,2%). La caja operativa ajustada después de arrendamientos (OpCFaL) ha aumentado un 12,9% de manera constante en el trimestre, hasta los 1.281 millones de euros, y un 5,9% en el año completo, hasta los 5.081 millones.

El flujo de caja libre de las operaciones continuadas se ha acelerado en el cuarto trimestre para alcanzar los 1.402 millones de euros y llegar hasta los 2.069 millones en el ejercicio completo.

La deuda financiera neta se ha reducido en torno a 1.400 millones de euros en el cuarto trimestre y se ha situado en 26.824 millones a 31 de diciembre de 2025.

Entre las unidades globales, los ingresos de Telefónica Tech han aumentado un 18,9% en 2025, hasta los 2.222 millones de euros.

Infraestructuras de calidad

Telefónica ha cerrado 2025 con 326,1 millones de accesos, con un crecimiento interanual del 2,1%, y ha mantenido su posición de liderazgo global en fibra. La compañía cuenta con un despliegue de 162,9 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1%), de las que un total de 74,3 millones se corresponde con FTTH (+7%).

Además, ofrece una cobertura 5G del 95% en España, del 99% en Alemania, del 67% en Brasil, y del 87% en Reino Unido, para una media del 80% en sus cuatro mercados core.