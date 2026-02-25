Iberdrola gana 6.285 millones en 2025 tras invertir 14.460 millones, un 12% más

Iberdrola cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto reportado de 6.285 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior, tras ejecutar inversiones por valor de 14.460 millones de euros, con un foco prioritario en redes eléctricas en Estados Unidos y Reino Unido.

El grupo presidido por Ignacio Galán registró en el cuarto trimestre ajustes de valor por 464 millones de euros asociados a su cartera de proyectos renovables, sin impacto en caja. Sin estos cargos, el beneficio neto habría alcanzado los 6.749 millones de euros. El beneficio neto ajustado se situó en 6.231 millones, un 10% más que en 2024.

Las redes impulsan el resultado operativo

El EBITDA ajustado ascendió a 15.680 millones de euros, un 3% más que en el ejercicio anterior. El crecimiento estuvo respaldado por la evolución del negocio de redes, cuyo EBITDA aumentó un 21%, impulsado por la mayor base de activos regulados y mejores marcos tarifarios.

La base de activos regulados creció un 12%, hasta situarse en 51.000 millones de euros, con especial peso del transporte eléctrico, que representa 12.000 millones. En Reino Unido, la compañía destaca el nuevo marco regulatorio de transporte hasta 2031 y la integración total de Electricity North West. En Estados Unidos, la interconexión entre Canadá y Massachusetts ya está plenamente operativa. En Brasil, el regulador aprobó la renovación de las concesiones de distribución por 30 años adicionales y en Australia Iberdrola se adjudicó su primer proyecto de redes de transporte.

Por el contrario, el EBITDA ajustado del área de Producción y Clientes descendió un 10%, afectado por costes no recurrentes de servicios complementarios en la Península Ibérica y por menores precios de la energía.

Más inversión y crecimiento en generación

Del total invertido en 2025, el 62% se destinó a redes, con un aumento de la inversión orgánica del 13%. El 60% del esfuerzo inversor se concentró en Estados Unidos y Reino Unido.

En generación y almacenamiento, la compañía destinó 5.260 millones de euros y completó la instalación de 2.710 megavatios (MW) de nueva capacidad en el ejercicio. Actualmente cuenta con 4.679 MW en construcción y una cartera adicional de más de 9.000 MW prevista hasta 2028.

Iberdrola señala que el 100% de la producción de 2026 ya está vendida y que mantiene una cartera diversificada por tecnologías y geografías. La empresa se sitúa como líder en el mercado europeo de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) y entre las tres primeras compañías a nivel mundial.

Reducción de deuda y mejora de ratios

El flujo de caja operativo creció un 8,2%, hasta 12.811 millones de euros, lo que permitió reducir la deuda neta en 1.500 millones, hasta 50.200 millones al cierre de diciembre.

El ratio FFO sobre deuda neta mejoró en 260 puntos básicos, hasta el 25,5%. Durante el ejercicio, la compañía obtuvo 16.700 millones de euros en nueva financiación en distintos mercados e instrumentos y mantiene una liquidez superior a 21.000 millones, suficiente para cubrir 29 meses de necesidades financieras.

Dividendo y contribución económica

La compañía destinará un total de 4.500 millones de euros al pago de dividendos, un 12% más que el año anterior. El dividendo total propuesto con cargo a 2025 asciende a 0,68 euros por acción, tras el abono de 0,253 euros por acción en febrero y la propuesta de un dividendo complementario de 0,427 euros, pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas.

En cuanto a su impacto económico, Iberdrola realizó 13.200 millones de euros en compras a proveedores, lo que sostiene 500.000 empleos en su cadena de suministro. La contribución fiscal alcanzó 10.400 millones de euros, de los que cerca de 4.700 millones corresponden a España. La plantilla aumentó en 4.500 empleados, hasta un total de 45.400 trabajadores.

La compañía prevé alcanzar un beneficio neto ajustado superior a 6.600 millones de euros en 2026 y superar los 7.600 millones en 2028.