Santander prevé ganar más de 20.000 millones de euros en 2028 y más que duplicar el dividendo en efectivo

Banco Santander prevé obtener un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 y que el dividendo en efectivo por acción se más que duplique en comparación con 2025, según el nuevo plan estratégico que ha anunciado este miércoles y que se extenderá de 2026 a 2028.

El nuevo plan contempla superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, frente a los 180 millones de finales de 2025; que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%; y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.

La entidad prevé que los ingresos crezcan a un ritmo de dígito medio y una reducción de costes cada año, de tal manera que la ratio de eficiencia sea en torno al 36% en 2028. Igualmente, prevé operar al cierre del periodo con una ratio de capital CET1 de aproximadamente el 13%, lo que está dentro del rango operativo objetivo del 12 al 13%.

Por otro lado, también ha anunciado cambios en su política de dividendos: el banco mantendrá el 'pay out' -porcentaje del beneficio que se destina a la remuneración de los accionistas- en el 50%, distribuyéndolo a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra para los resultados de 2026. A partir de 2027, y con el mismo 'pay out' del 50%, la intención de la entidad es destinar un 35% del beneficio al dividendo y un 15% a las recompras, y espera más que duplicar el dividendo en efectivo por acción en 2028 frente a 2025. Además, se ha comprometido a distribuir a los accionistas los excesos de capital cuando finalice el plan estratégico.

"Nuestro plan estratégico 2026-2028 marca un nuevo estándar de crecimiento rentable, con el objetivo de dar servicio a más de 210 millones de clientes en Europa y América. El crecimiento de clientes, junto con una ejecución disciplinada de One Transformation, nos permitirá aumentar los ingresos y reducir los costes de forma estructural, situando la ratio de eficiencia en torno al 36% y el RoTE por encima del 20% en 2028", ha comentado Ana Botín.

Botín resalta que, una vez integrados TSB en Reino Unido y Webster en EEUU, Santander alcanzará unos niveles de rentabilidad "entre los mejores del sector", del 16% en Reino Unido y del 18% en Estados Unidos.

"Ahora es el momento de la ejecución. Depende en gran medida de nosotros. Y, como en la última década, estoy convencida de que volveremos a cumplir. El crecimiento sostenible y rentable es la base de nuestra generación de capital y lo que nos permite ofrecer una rentabilidad y retribución al accionista creciente en el largo plazo", ha agregado.

Eficiencia y capital

El banco -que esta tarde presentará el plan estratégico ante analistas e inversores en una conferencia que se celebrará en Londres (Reino Unido)- señala que un eje central de su hoja de ruta hasta 2028 es seguir con la ejecución de One Transformation, la iniciativa para impulsar la eficiencia y el apalancamiento operativo en todo el grupo.

En este sentido, Santander prevé mejorar su ratio de eficiencia con una mayor simplificación de productos y procesos, una mayor colaboración entre sus negocios globales y ampliando el uso de plataformas tecnológicas comunes.

A esto se unen las inversiones en datos e inteligencia artificial, que son una "palanca clave" de su estrategia One Transformation. Para 2028, el banco prevé generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio (ahorros de costes más ingresos) a partir de iniciativas en datos e inteligencia artificial, lo que contribuirá en torno a 1 punto porcentual a la mejora de la ratio de eficiencia del grupo.

Por último, recalca que la asignación disciplinada de capital sigue siendo "un eje central" de su estrategia, con foco en negocios y mercados capaces de generar retornos superiores al coste de capital.

Al respecto, incide en su "exitosa estrategia" de operaciones corporativas de los últimos 12 meses, que ha supuesto la venta del 49% de su filial polaca a Erste Group y la compra de TSB en Reino Unido y de Webster en EEUU, estas dos últimas pendientes de recibir las autorizaciones pertinentes para que se concluyan.