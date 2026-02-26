Cox gana un 62% y llega a los 1.140 millones de euros obteniendo un Ebitda récord de 225 millones de euros en 2025

Cox, utility global de agua y energía, ha presentado los resultados correspondientes a su ejercicio fiscal 2025. La compañía cerró el año con un sólido desempeño operativo, impulsado por la consolidación de su modelo de negocio en sus seis áreas estratégicas: México, Arco Central (Panamá, Guatemala, Colombia y Ecuador), Brasil, Chile, España y AME (África y Oriente Medio).

Este desempeño del grupo se ha visto impulsado por el crecimiento sostenido de la Asset Co., con una generación de ingresos predecible y elevados márgenes de Ebitda; así como por la mejora de la eficiencia operativa de la Service Co., apoyado todo ello en una estructura financiera sólida, con respaldo de instituciones financieras de primer nivel. La compañía se posiciona con un robusto balance de cara a su plan de inversiones 2026-2028 presentado en su Capital Markets Day.

El beneficio neto de la compañía se situó en los 69 millones de euros, un 16% más que en 2024, mientras que los ingresos crecieron un 62% interanual hasta alcanzar los 1.140 millones de euros, impulsados principalmente por el fuerte rendimiento de la división de Servicios (Service Co.), que aporta 830 millones, duplicando la cifra de 2024 gracias a la ejecución de nuevos contratos en las divisiones de ingeniería y líneas de transmisión. También se incrementan por la fuerte contribución recurrente de los activos operativos en la Asset Co., que sumó 310 millones, un 8% más. Por su parte, el Ebitda de la compañía mejora un 23%, hasta los 225 millones, con un margen EBITDA del 20%. En este sentido, la Asset Co. aporta hasta 145 millones (64%) al conjunto del grupo, tras un incremento del 11% en el Ebitda del pasado ejercicio.

"Los resultados anuales confirman la solidez del modelo de Cox: cerramos el ejercicio con ingresos, EBITDA, beneficio neto y backlog récord, manteniendo una estricta disciplina financiera", subrayó Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox. "En este contexto, la operación en México es un hito: refuerza nuestra presencia en un mercado clave y acelera nuestra hoja de ruta internacional, aportando escala, nuevas oportunidades y mayor visibilidad de actividad futura", añadió.

El principal hito estratégico del ejercicio ha sido la adquisición de los activos de Iberdrola en México, que transforma la escala de la compañía y consolida a México como una de las regiones clave. Si se considera el perímetro pro forma, el grupo alcanzaría los 2.551 millones de euros en ingresos y 786 millones de euros de Ebitda, multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras de 2025, situando a la compañía en una dimensión significativamente superior y reforzando su posición como utility integrada internacional. Asimismo, el flujo de caja operativo se situaría en los 592 millones, cuatro veces más.

La operación avanza conforme al calendario previsto y cuenta ya con las autorizaciones regulatorias, así como con una financiación asegurada por 2.650 millones de dólares respaldada por entidades financieras internacionales de primer nivel. La financiación se completará a través de equity, con un importe de 850 millones de dólares, de los cuales Cox aportará entre 300 y 350 millones de dólares a través de fondos disponibles; mientras que entre 500 y 550 millones de dólares se articularán a través de capital híbrido procedentes de uno o dos de inversores de primer nivel. La operación se prevé cerrar en marzo de este 2026.

Nuevos activos

Paralelamente a esta operación la compañía ha reforzado en 2025 el crecimiento de su Asset Co. con la incorporación de nuevos activos y concesiones bajo estrictos criterios de inversión. Entre los hitos más relevantes destacan la adquisición de dos activos solares en Panamá (24 MW), la ampliación de la planta desaladora de Agadir (Marruecos), que alcanzará una capacidad total de 400.000 m³/día en agua y 150 MW en energía eólica; y una nueva concesión de agua en Angola con una capacidad de 100.000 m³/día. En Ecuador, el grupo avanza con siete plantas solares (~600 MW), un sistema de almacenamiento BESS de 1.200 MWh y una concesión de línea de transmisión. Adicionalmente, en marzo se inició la construcción de la concesión de la línea de transmisión de 104 km en Brasil.

La Asset Co. aporta ingresos predecibles y un Ebitda recurrente con unos márgenes de Ebitda altos al conjunto del grupo. El Ebitda de la Asset Co. alcanzó los 145 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, con un margen del 47%.

Por su parte, en la Service Co. destaca su mejora operativa, que ha duplicado sus ingresos hasta los 830 millones y que se anota una mejora del EBITDA del 54%, situándose en los 80 millones. La compañía, además, registra un backlog (contratos firmados pendientes de ejecución) récord: creció un 43% frente a 2024, hasta situarse en los 3.189 millones de euros, una cartera que proporciona previsibilidad al negocio. Cabe destacar que la cartera se ha cuadriplicado (319%) desde 2023, cuando se situaba en los 769 millones.

En términos de apalancamiento, la ratio de deuda financiera neta total/Ebitda en 0,9x, mientras que el flujo de caja operativo alcanza los 127 millones de euros en 2025, con una ratio de conversión de caja del 56%, reflejando la mejora sostenida en la generación de caja del grupo.