Amazon amplía en otros 18.000 millones de euros su inversión prevista en España

El vicepresidente de Asuntos Legales de Amazon, David Zapolsky, ha anunciado que aumentarán en 18.000 millones de euros su inversión prevista en España, hasta los 33.700 millones de euros, con el objetivo de reforzar su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA) en Aragón.

Lo ha dicho este lunes en el diálogo 'Transforming Tomorrow's Connected World', en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

1.800 nuevos empleos

Con este anuncio, la multinacional eleva su inversión en España hasta los 33.700 millones de euros, con el foco puesto en Aragón, donde aspira a consolidar su "epicentro de IA" para sus operaciones en Europa.

Amazon también tiene previsto construir en Aragón instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, centradas en la fabricación, almacenaje y reciclaje de servidores en España, que cuando estén plenamente operativas, generarán aproximadamente 1.800 nuveos empleos en esta comunidad.

La operación, en la Región de Amazon Web Services (AWS) Europa ubicada en Aragón, coincide con los 15 años de la llegada de la tecnológica a España, y contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total del país hasta 2035, apoyando al equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales.

"Esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país", ha subrayado Zapolsky, con la voluntad de que esta operación permita modernizar a las organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños.

Entre las empresas que utilizan la Región de AWS en Aragón se encuentran Telefónica, BBVA, Iberia, Indra, Iberdrola, Mapfre, Moeve, Idealista, el Gobierno de Aragón, ONCE y Cruz Roja Española, entre otras.

Por su parte, el ministro Óscar López ha agradecido la confianza de la multinacional y ha subrayado que este tipo de anuncios confirman el éxito de la agenda digital española: "Somos líderes mundiales en transición verde y contamos con la mejor conectividad; por eso las grandes empresas eligen España", ha afirmado.

Ha destacado que el objetivo del Gobierno no es solo que España sea un usuario de tecnología, sino un "país de desarrolladores".

Asimismo, ha puesto en valor el marco regulatorio español, calificándolo como uno de los más avanzados del mundo en IA "humanística y ética".

Comunicado Local

Por lo que respecta a la comunidad local, Amazon tiene previsto invertir 30 millones de euros hasta 2035 en programas para las zonas en las que opera infraestructura en España, centrándose en la educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local.

Desde 2023, la multinacional ha apoyado más de un centenar de programas e iniciativas comunitarias en Aragón, incluyendo dos fondos para la comunidad que apoyan 48 proyectos locales y el Think Big Space, un programa de formación en robótica en esa comunidad.

PIB de Aragón

Según informa la GSMA, patronal organizadora del MWC, en un comunicado este lunes, los centros de datos de AWS contribuirán con 18.500 millones de euros al PIB de Aragón hasta 2035 y apoyará una media anual estimada del equivalente a 13.400 empleos a tiempo completo en empresas locales.

El gigante tecnológico pone de ejemplo la empresa aragonesa Alan Commissioning, que ofrece servicios para infraestructura de centros de datos desde la construcción hasta la operación, y que ha incrementado su actividad "impulsado por AWS".