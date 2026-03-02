Bank of America señala la compra de EM&E como el catalizador clave para Indra

Expertos de Bank of America señalan la posible compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como el posible catalizador para llevar a Indra a un siguiente nivel tras presentar unos resultados del pasado ejercicio con los que "batió todas las expectativas del mercado".

En este sentido, los expertos de Bank of America califican esta operación como un "game changer" para Indra. "Indra está en camino de consolidar su estatus como líder nacional en defensa, pero la posible integración de EM&E sigue siendo un catalizador clave", explican en la entidad americana.

Así, creen que esta operación respaldaría una revalorización en bolsa, aceleraría la conversión de la cartera de pedidos en ingresos y reforzaría el posicionamiento de Indra en las licitaciones europeas frente a competidores más consolidados.

Además, consideran que "existe una vía creíble para que la transacción se complete antes del Día del Inversor de junio". En este contexto, el banco ha elevado el precio objetivo de la compañía hasta los 70 euros, lo que supone un potencial del 14% desde los precios actuales.

En esta misma línea, los analistas de Alantra explicaban en un informe previo a la presentación de resultados que la adquisición de EM&E "ampliaría la oferta de productos de Indra, aceleraría su integración vertical y añadiría escala industrial, fortaleciendo potencialmente la competitividad de Indra frente a otros pares europeos".

Mejora de estimaciones

El mercado recibió los resultados de Indra con una subida histórica del 21% en bolsa que ha venido acompañada de una cascada de mejoras de valoración. En concreto, hasta seis casas de análisis (JB Capital, BNP Paribas, ODDO, Bank of America, AlphaValue y Bernstein) han mejorado el precio objetivo de la compañía.

Tras las revisiones, Goldman Sachs sigue siendo la entidad más optimista con la compañía, tras haber fijado hace unas semanas su valoración en 75 euros por título. Por su parte, Bank of America le otorga un precio objetivo de 70,1 euros. Le sigue Bernstein, tras elevar su valoración un 21% hasta los 69 euros por acción.

Desde esta última explican su mejora por unas perspectivas de 2026 "mejores de lo esperado" y la "significativa superación de las expectativas en el último trimestre de 2025". Así, reiteran su recomendación de compra respaldada por "la sólida perspectiva de crecimiento de ingresos, su posición apalancada al superciclo europeo de defensa y la mejora continua en Minsait, donde tanto el crecimiento como los márgenes siguen evolucionando positivamente".