Comienza la inversión en HDF: abre el mercado primario de Hispania Defense Solutions

Hoy se abre oficialmente el periodo de inversión en el proyecto Hispania Defense Solutions (HDS), una iniciativa pionera que combina industria real, tecnología blockchain y acceso regulado al capital empresarial.

Tras completar el proceso jurídico, societario y tecnológico de tokenización, HDS pone a disposición de los inversores la posibilidad de participar en su capital mediante acciones tokenizadas HDF, disponibles a través de su plataforma digital oficial.

Periodo de inversión

El mercado primario permanecerá abierto desde hoy hasta el 1 de abril. Durante este periodo, los inversores podrán adquirir tokens HDF directamente desde la plataforma oficial, participando en la ampliación de capital de la compañía.

Qué es Hispania Defense Solutions

Hispania Defense Solutions: inversión regulada en tecnología y defensa mediante tokenización. HDS es un grupo empresarial centrado en seguridad, defensa y tecnología estratégica, que integra activos industriales reales y un plan de expansión orientado a crecimiento internacional.

El proyecto nace con una visión clara:

Impulsar el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos.

Facilitar el acceso a inversión en activos reales mediante tokenización.

Crear una estructura empresarial preparada para operar en mercados secundarios regulados.

Abrir una nueva generación de inversión digital respaldada por economía productiva.

La compañía ya ha completado su proceso de tokenización, lo que permite abrir su capital a inversores mediante un modelo regulado, transparente y digital.

Por qué es una oportunidad relevante

La emisión HDF representa una fase inicial de crecimiento del grupo y permite a los inversores participar desde el origen del proyecto.

Entre los elementos diferenciales destacan:

Participación directa en el capital social mediante acciones tokenizadas.

Estructura regulada conforme al marco financiero europeo.

Tecnología blockchain aplicada a activos reales.

Vocación de acceso futuro a mercado secundario.

Plan estratégico de expansión industrial y tecnológica.

Cómo funciona la inversión

Cada token HDF representa una acción de la sociedad.

La inversión se realiza íntegramente desde la plataforma digital, que permite:

Registro del inversor

Proceso de verificación

Suscripción de acciones tokenizadas

Seguimiento de la inversión

Registrarse ahora permite:

Participar en la emisión primaria

Recibir información prioritaria del proyecto

Acceder a futuras fases de desarrollo

Posicionarse antes de la apertura del mercado secundario

Un paso hacia el futuro de la inversión

La tokenización de empresas reales marca un cambio estructural en el acceso al capital.

HDS se sitúa en la intersección entre: