Grupo Griñó impulsa la modernización de su planta Reciclados del Marquesado con inteligencia artificial

La empresa Reciclados del Marquesado, filial del Grupo Griñó en Castilla-La Mancha, ha ejecutado un proyecto de modernización tecnológica en su instalación de clasificación de residuos.

El nuevo equipo, basado en inteligencia artificial, permite detectar y separar materiales en función de su composición y morfología, lo que se traduce en una mejora significativa de la eficiencia del proceso de selección y de la calidad de las fracciones recuperadas.

Tal como ha informado la compañía, la ejecución del proyecto ha permitido optimizar el proceso de triaje, incrementando la recuperación de los materiales valorizables en un 5,7%, con especial incidencia en la recuperación de plásticos ligeros y reduciendo la cantidad destinada a deposición final.

Indicó que esta mejora no solo se alinea con los principios de economía circular, sino que también contribuye a los objetivos medioambientales del Grupo Griñó y a los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La actuación, que refuerza el compromiso de la compañía con la innovación continua, ha supuesto una inversión cercana a 362.000 euros y ha contado con financiación del 50% procedente de fondos europeos NextGeneration EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Parque Medioambiental de Reciclados del Marquesado constituye una infraestructura clave para la gestión y valorización de residuos en la provincia de Cuenca, albergando diferentes instalaciones y líneas de tratamiento orientadas a maximizar la recuperación de materiales y reducir el vertido.