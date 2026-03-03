RepIndex.AI consolida esta semana, del 23 de febrero al 1 de marzo, su posición como referente en reputación corporativa algorítmica al situar a Solaria, Acciona y Endesa como las compañías con mayor fortaleza reputacional del IBEX 35 según el consenso integrado de los seis grandes modelos de inteligencia artificial: Grok, Gemini, Qwen, Perplexity, ChatGPT y DeepSeek.

Y con el perfil reputacional más débil sobresalen Grifols y Catalana Occidente, que figuran en cuatro IA con riesgo comunicativo sistémico. El modelo tecnológico de computación generativa de RepIndex.AI, basado en su índice propietario RIX (Reputation Index), no se limita a medir una única valoración aislada, sino que construye un consenso dinámico entre IA. Este enfoque, definido por su equipo tecnológico como «arquitectura multimodelo de consenso», permite identificar no solo la nota media, sino el grado de convergencia o divergencia entre algoritmos con sesgos metodológicos distintos y dispares.

El concepto de consenso de IA funciona como una capa superior de validación reputacional. Cada modelo prioriza variables diferentes —engagement social, jerarquía documental, actualidad, coherencia narrativa o evidencia probatoria estricta— generando puntuaciones que pueden variar hasta 17 puntos para una misma compañía. Cuando cuatro o más modelos coinciden en señalar liderazgo, la señal reputacional se considera estructural y no circunstancial.

En el cierre semanal, la convergencia supera el 80 % en los valores verdes líderes, lo que indica una narrativa ESG sólida y transversal entre sistemas. Grok registra la media más alta del IBEX 35 (70,9), reflejando fuerte ponderación social; DeepSeek la más exigente (53,7), al priorizar evidencia documental estricta. Entre ambos extremos se sitúan Gemini (66,4), Qwen (65,0), Perplexity (64,1) y ChatGPT (60,7).

Carlota Turci, COO de RepIndex.AI, indicó que «estamos ante una nueva generación de reputación dinámica: no basada únicamente en percepción mediática o resultados financieros, sino en cómo los algoritmos interpretan, sintetizan y jerarquizan la información corporativa en tiempo real», y añade: «En el actual entorno de millones de consultas semanales en sistemas de IA, el consenso algorítmico se convierte en un nuevo estándar estratégico para las compañías cotizadas».