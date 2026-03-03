Un laboratorio español marca un nuevo rumbo en el sector cosmético

Proteos Biotech es uno de los pocos laboratorios del mundo que desarrolla y produce seis enzimas recombinantes propias que mejoran los tratamientos regenerativos, revolucionando la medicina estética y dermocosmética avanzada. Este laboratorio español no sigue tendencias estéticas, lidera una nueva categoría basada en biotecnología real y medible.

Además, la experiencia y la innovación de Proteos Biotech trascienden fronteras: su tecnología y sus desarrollos se encuentran disponibles en más de 60 países alrededor del mundo.

De la mano de Pbserum, la marca desarrollada por Proteos Biotech, se presenta SmartKer Daily, una propuesta dermocosmética avanzada basada en tecnología enzimática recombinante que introduce un nuevo enfoque en el cuidado diario de la piel: la bioremodelación.

La bioremodelación se basa en la evidencia científica y en resultados visibles. No promete rellenar ni camuflar, sino que favorece una mejora en la arquitectura del tejido y, por lo tanto, de la piel. No busca volumen inmediato, sino que promueve la regeneración y mejora la calidad, la textura y la firmeza cutánea.

La línea SmartKer Daily, basada en tecnología enzimática recombinante, está diseñada para remodelar la piel, mejorando su calidad. Va más allá de la cosmética convencional: se trata de un sistema dermocosmético que actúa sobre los mecanismos naturales de la piel, mejorando su textura, luminosidad, firmeza y calidad sin causar daño ni irritación. No promete cambiar quién eres, sino optimizar cómo funciona tu piel. Nace del laboratorio y de la experiencia clínica, no del marketing.

El corazón de SmartKer Daily está formado por la keratinasa, una de las enzimas recombinantes desarrolladas por Proteos Biotech, que actúa sobre los enlaces que mantienen unidas las células más superficiales de la piel, favoreciendo una renovación cutánea más eficiente. Se trata de una vía de acción biológica que mejora la absorción y retención de activos, potenciando su eficacia frente a un cosmético convencional. No hablamos de cosmética "inspirada en clínica", sino de ciencia aplicada.

Los problemas que aborda Smartker Daily

Cronoenvejecimiento.

Pérdida de firmeza.

Hiperpigmentación.

Piel grasa o con tendencia acneica.

Pérdida de hidratación.

¿Cómo actúa Smartker?

Reconoce la piel : la enzima keratinasa identifica las uniones proteicas más superficiales de la capa córnea.

: la enzima keratinasa identifica las uniones proteicas más superficiales de la capa córnea. Actúa sin dañar : disuelve suavemente los corneodesmosomas (sin exfoliar químicamente ni pelar).

: disuelve suavemente los corneodesmosomas (sin exfoliar químicamente ni pelar). Prepara el terreno : libera el exceso de células muertas y mejora la oxigenación.

: libera el exceso de células muertas y mejora la oxigenación. Multiplica la absorción : permite que los activos penetren con mayor eficacia y duración.

: permite que los activos penetren con mayor eficacia y duración. Restaura visiblemente: la piel se ve más uniforme, firme y luminosa desde la primera aplicación.

Además, cada variante combina la Keratinasa con activos como vitaminas A, C y E, ácido hialurónico, colagenasa GH PB220, dimetilaminoetanol y ácido kójico.

Pbserum es la marca del grupo que integra seis enzimas recombinantes de desarrollo propio, posicionándose como referente en el campo de la medicina estética, con tecnología propia y verificable y con evidencia demostrable. Cuenta, además, con el respaldo de estudios realizados por Zurko Research, entidad independiente reconocida internacionalmente por la realización de ensayos clínicos y estudios instrumentales en dermatología y medicina estética, lo que refuerza la validación científica independiente de sus desarrollos.

Detrás de este desarrollo científico se encuentra Juan Ramón Muñoz Montaño, doctor en Bioquímica y Biología Molecular y fundador de Proteos Biotech y Zurko Research. Con más de veinte años de trayectoria en biotecnología aplicada, es autor de más de treinta publicaciones científicas y titular de una patente internacional sobre colagenasas para el tratamiento de alteraciones del colágeno. Bajo su dirección, la compañía se ha consolidado como una de las pocas compañías a nivel internacional con seis enzimas recombinantes registradas y presencia en más de sesenta países.

Junto a él, María Pilar de Castro García, doctora europea en Biología Celular y Molecular y directora de Estrategia y directora Técnica de Proteos Biotech y Zurko Research, ha sido clave en el desarrollo científico y la expansión internacional del laboratorio. Con más de quince años de experiencia en ingeniería enzimática y biología molecular, ha logrado reforzar el posicionamiento de Proteos Biotech como una de las pymes biotecnológicas más innovadoras de Europa.

La Era de la Bioremodelación no surge como una tendencia cosmética, sino como la consecuencia natural de años de investigación enzimática aplicada. Ciencia desarrollada en laboratorio, validada mediante estudios independientes y trasladada al cuidado dermocosmético diario.