La española Dcoop aparca la compra del 100% de su filial en EEUU ante las amenazas de Trump

El grupo Dcoop, el mayor productor mundial de aceite de oliva, ha decidido aparcar la operación para hacerse con todo el control de su filial en Estados Unidos, la compañía Pompeian, tras la amenaza ayer del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con España por su posición sobre Irán.

Fuentes del grupo han explicado este miércoles a EFE que la compra del 50 % de la participación que le faltaba para tomar el control total de Pompeian en Estados Unidos todavía no se había materializado y estaba en negociación.

Sobre las declaraciones ayer de Trump por el rechazo de España a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la compañía ha considerado que "estas amenazas no ayudan a materializar la operación". Por eso, Dcoop ha optado por "aparcarla" de momento, ya que si Estados Unidos cortase el comercio con España, la compra de la participación restante de Pompeian sería "menos atractiva".

El grupo esperaba cerrar en los próximos meses dicha adquisición en Estados Unidos, donde Pompeian cuenta con una cuota de mercado del 20 % en el segmento del aceite de oliva virgen extra. La filial está participada al 50 % por Dcoop y el otro 50 % pertenece a la familia Devico, que está valorando su venta tras el fallecimiento hace más de un año de uno de sus miembros, considerado el "cerebro" de la empresa.