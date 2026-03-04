Rabat amplía su emblemática 'Casa Codina' de Paseo de Gracia y la reinterpreta a través de las cuatro estaciones

Rabat ha renovado su tienda insignia del Paseo de Gracia 94 de Barcelona, Rabat Casa Codina, y la ha transformado en un nuevo espacio que une elegancia y sofisticación distribuidos en dos plantas de exposición que, tras su reciente ampliación, suman más de 1.500 metros cuadrados dedicados a la alta joyería y la relojería de excelencia.

Según informó la firma, Rabat Casa Codina propone una experiencia sensorial que empieza incluso antes de cruzar sus puertas, con su imponente fachada de casi 26 metros de altura, paradigma de la icónica arquitectura modernista. "Una experiencia sensorial que cambia con cada estación: el invierno, con una estética de troncos desnudos en contraste con un interior cálido en tonos coral y hojas doradas; la primavera, con verdes vibrantes y un mosaico que evoca pétalos en plena eclosión; el verano con su esencia mediterránea, donde la cerámica artesanal, la luz y un bar integrado se convierten en un punto de encuentro; y el otoño, que envuelve al visitante en una atmósfera íntima con tonos terracota, maderas naturales y un árbol de hojas cobre y oro que culmina el recorrido con calidez".

La ampliación de la boutique ha permitido a la firma destinar una zona a Rabat Certified Pre-Owned. Un espacio con amplitud que refleja la relevancia y apuesta decidida de la marca por este servicio, "concebido para dar una nueva vida a piezas mediante un servicio que combina autenticidad, rigor técnico y una filosofía basada en la transparencia y las buenas prácticas. Cada pieza es seleccionada, verificada y sometida a un proceso de mantenimiento oficial siguiendo los protocolos de cada marca y los propios estándares de Rabat, garantizando su legitimidad, estado y seguridad para el cliente".

"Actualmente, Rabat se ha consolidado como un referente en España dentro del sector del lujo y está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Ibiza y Sevilla, capitales donde exhibe una exposición de joyas, diamantes, gemas y relojes de las más prestigiosas firmas internacionales", aseguró la firma.