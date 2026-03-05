Italia gana la batalla: el restaurante 'La Mafia se sienta en la mesa' tendrá que cambiar de nombre en España

La marca de la cadena de restauración La Mafia se sienta en la mesa ha quedado anulada finalmente en España. Así lo establece, tal y como adelanta el diario Expansión, una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), donde se considera que es "contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres". De este modo, según este mismo medio, la OEPM ha estimado una solicitud de nulidad de marca interpuesta por Italia porque "reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".

Litigios desde 2015

El Estado italiano ha conseguido que la Justicia española anule la marca de restauración La Mafia se sienta en la mesa, lo cual podría obligar a la compañía nacida en Zaragoza a cambiar de nombre. Concretamente, la OEPM ha aceptado la demanda interpuesta de la República Italiana, que considera ofensivo el nombre de la marca. De hecho, según Expansión, este organismo incide en su resolución en que esta organización criminal lleva instalada en España desde antes de que la empresa registrase la marca.

De acuerdo con este medio, la OEPM ha estimado, además, que las actividades mafiosas son "contrarias a los principios éticos y morales reconocidos en todos los Estados miembros". Al respecto, el organismo recuerda también que "España ha servido desde hace años como polo para el tráfico de drogas y, especialmente, para el lavado de dinero a través de la compra de hoteles, restaurantes y bares en las zonas más turísticas".

Asimismo, en la resolución se subraya que el Tribunal General europeo ya estimó que el nombre de la marca suponía una "banalización de la criminalidad organizada o incluso una romantización". En cualquier caso, tal y como detalla este medio, ante la denuncia del Estado italiano, la empresa sostenía que la marca se había inspirado en un libro de recetas con el mismo nombre, alegando además que le amparaba el derecho a la libertad de expresión.

Lo cierto es que esta batalla legal se ha desarrollado desde hace varios años. Como informamos en Libre Mercado, en el año 2018 la República Italiana logró que la justicia europea anulara esta marca a nivel comunitario por dar una imagen positiva de una organización criminal. De esta forma, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) decidió aceptar la petición realizada por Italia en 2015 de anular la marca por ser contraria al orden público.

Así las cosas, el Tribunal General europeo denegó el registro de la marca, subrayando que el público general en todo el mundo sabe que se refiere a una organización criminal que recurre a actividades que vulneran los valores de la Unión Europea. En consecuencia, el Tribunal General concluía que el nombre de la marca hace referencia a una organización criminal y da una imagen globalmente positiva de dicha organización, banalizando sus actividades criminales.