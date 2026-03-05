Mercadona baja hasta el precio de los huevos, la carne y la pasta

Mercadona ha anunciado una rebaja en el precio de los huevos y de más de un centenar de productos de su surtido, con descuentos de hasta el 5% en alimentos frescos y de la cesta de la compra.

La cadena presidida por Juan Roig ha reducido el coste de seis referencias de huevos: el paquete de 24 unidades; la docena de tamaño L; la docena y la media docena de huevos camperos; la docena de supergrandes XL; y la docena de medianos M. Por ejemplo, la docena de huevos de gallinas camperas se encuentra ahora a 3,5 euros, tras aplicar una rebaja del 5%, según los datos publicados en la página web oficial de Mercadona.

Además de los huevos, la compañía ha aplicado rebajas en un total de un centenar de productos. Entre ellos se incluyen quesos de distintos tipos, pasta, embutidos, fiambres, carne de ternera, pollo, pescado, arroz, café y frutos secos. La lista completa puede consultarse en el portal web de Mercadona, donde la cadena informa sobre los productos que forman parte de estas reducciones de precio.

Estrategia de precios de Mercadona

La compañía aplica su Modelo de Calidad Total, que busca ofrecer productos de alta calidad al menor precio posible para sus clientes, a quienes denomina 'jefes'. Esta estrategia, según Mercadona, permite mantener precios competitivos mientras se garantiza la calidad de los productos frescos y envasados.