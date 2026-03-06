Ataques de Irán causan "daños estructurales" en tres instalaciones de Amazon en Emiratos Árabes y Baréin

El pasado 2 de marzo tres instalaciones de Amazon Web Services (AWS) en la región de Oriente Medio se vieron afectadas por daños físicos en sus infraestructuras a causa de ataques de Irán con drones que han provocado interrupciones en la actividad, según confirmó el servicio de alertas de Amazon.

En un comunicado emitido por AWS en la tarde del lunes, podemos leer lo siguiente: "Debido al conflicto en Oriente Medio, ambas regiones afectadas han sufrido daños físicos en su infraestructura como resultado de ataques con drones. En los Emiratos Árabes Unidos, dos de nuestras instalaciones fueron impactadas directamente, mientras que, en Baréin, un ataque con drones cerca de una de ellas causó daños físicos en nuestra infraestructura".

Daños estructurales a los tres centros de datos

"Estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, requirieron actividades de extinción de incendios que resultaron en daños adicionales por agua. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y priorizando la seguridad de nuestro personal durante las tareas de recuperación", concluye el comunicado del lunes a las 16:19.

En una de las últimas actualizaciones sobre el estado de la actividad en estas regiones, se dice que "la situación se mantiene igual que en la última actualización. No hemos modificado los plazos previstos para la restauración completa de la energía y la conectividad. Si bien se están realizando avances, aún queda mucho trabajo por hacer antes de que se complete la restauración".

Pone en peligro inversiones en Oriente Medio

Así pues, vemos que estos ataques con drones por parte de Irán contra tres centros de datos de Amazon han afectado gravemente la actividad de la empresa estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos y en Baréin, lo que podría poner en peligro las inversiones de 5.000 millones de dólares que Amazon viene realizando en los EAU desde 2022 y que tenía previsto desembolsar hasta el año 2036, con la creación de casi 6.000 puestos de trabajo.