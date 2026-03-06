JP Morgan ve oportunidad de compra en Fluidra y analistas ven un potencial cercano al 24% tras sus resultados de 2025

Tras la presentación de resultados de 2025, JP Morgan ha reforzado su visión favorable sobre Fluidra al considerar que la reciente debilidad del precio de la acción "constituye una oportunidad de compra". La firma subraya que la acción cotiza "a su mayor descuento frente al sector en diez años" y mantiene su recomendación comprar, reiterando su precio objetivo de 30 euros para junio de 2027.

El consenso del mercado respalda también esta visión constructiva. La media de precios objetivo sitúa las acciones de Fluidra en 27,3 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 24% sobre el nivel actual. Varias firmas incluso manejan escenarios más ambiciosos: UBS eleva su valoración hasta los 31 euros por acción, mientras que Caixabank BPI la sitúa en 30,50 euros, reflejando la confianza de ambas entidades en la capacidad de la compañía.

Por su parte, Santander destaca que, pese a un entorno exigente, "el momentum de beneficios sigue siendo sólido, los fundamentales son fuertes y la valoración también es atractiva", apoyándose en la resiliencia del aftermarket y en la expectativa de una recuperación gradual del mercado de nueva construcción.

BNP Paribas, por su parte, subraya que la compañía se mostró "más sólida de lo que esperaba el mercado" y recalca que Fluidra cotiza con un "descuento del 10% frente a su múltiplo histórico y de más del 20% respecto a comparables estadounidenses", una infravaloración que considera excesiva para una compañía con capacidad demostrada de ganar cuota y mejorar márgenes.

Desde Barclays, destacan que "las tendencias permanecen en gran medida sin cambios", con un aftermarket estable, precios positivos y un nuevo plan de eficiencia que debería apoyar el crecimiento del beneficio en los próximos ejercicios.

El sentimiento general entre los analistas es que Fluidra atraviesa un momento en el que su solidez operativa no se refleja todavía en la cotización. A pesar de un entorno con incertidumbres, la compañía ha demostrado capacidad para crecer en volúmenes, sostener precios y mejorar su eficiencia incluso en trimestres más exigentes.