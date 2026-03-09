Fetico refuerza su presencia europea en el foro donde se decide el futuro del trabajo en la UE

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha participado en el Foro Europeo de Empleo y Asuntos Sociales 2026 celebrado en Bruselas. Según indicó, la presencia de la ejecutiva del sindicato "en este encuentro de referencia continental confirma su posicionamiento como una organización con vocación y proyección europea, capaz de trasladar a los grandes foros internacionales la voz de los más de 88.000 trabajadores y trabajadoras a quienes representa en España".

El encuentro, organizado por la Comisión Europea, reunió la semana pasada a representantes institucionales, económicos y de la sociedad civil para debatir sobre los retos del mercado de trabajo y establecer las líneas estratégicas de la Agenda Social Europea para los próximos años. El lema impulsado por la Comisión para 2026, y eje central del encuentro, fue "Un mercado único para las personas", con el objetivo de situar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y económicas, y corregir la percepción de que el mercado único beneficia, exclusivamente, a las empresas.

Para el secretario general de Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, la visión que traslada la Comisión Europea sobre el mercado de trabajo y la protección de las personas trabajadoras "está en total consonancia con el modelo de sindicalismo moderno que promovemos. En Europa hemos comprobado que la preocupación real es avanzar en derechos desde los acuerdos y desde la sostenibilidad, lejos de la confrontación. Como uno de los principales sindicatos independientes de nuestro país, llevaremos ese mensaje a cada mesa de negociación, porque estamos convencidos de que es posible generar bienestar para las personas sin comprometer la sostenibilidad de la economía".

El mensaje trasladado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por el conjunto de los representantes presentes, se centró en destacar que el desarrollo económico y los derechos sociales deben avanzar de la mano, como dos caras de una misma moneda. Para lograr ese equilibrio, la Comisión centrará su agenda en tres prioridades estratégicas durante los próximos meses.

La primera de estas prioridades es la culminación de un "Mercado Único", que elimina las barreras de movilidad empresarial y de trabajadores entre los países europeos. La segunda prioridad es la inversión en capacidades y empleo de calidad, con especial atención a la adaptación de empresas y trabajadores a la inteligencia artificial, y al refuerzo del diálogo social como instrumento para anticipar los cambios del mercado laboral. La tercera, y más novedosa, es la crisis de la vivienda, que la Comisión aborda por primera vez como una prioridad de primer nivel, con medidas como un Plan Europeo de Vivienda Asequible que permita orientar fondos europeos hacia la construcción y rehabilitación de vivienda.

Fetico señaló que comparte plenamente el enfoque de la Comisión Europea y demuestra que "Europa sigue siendo el espacio del mundo donde los derechos laborales están más desarrollados y protegidos, pero eso no es motivo de complacencia sino de responsabilidad: hay que seguir trabajando para mejorarlos y adaptarlos a los nuevos desafíos", ha agregado Pérez.

Según indicó, la participación de Fetico en el Foro Europeo de Empleo y Asuntos Sociales es coherente con el modelo sindical que representa la organización, que se basa en un ejercicio independiente, moderno y comprometido con el diálogo social como herramienta real de transformación. Estar en Bruselas cuando se debaten las grandes decisiones no es un gesto simbólico; es la mejor forma de garantizar que la perspectiva de los trabajadores españoles esté presente donde se construye el futuro del trabajo en Europa.