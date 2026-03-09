Gemswell Surf Madrid cierra su financiación para desarrollar la mayor laguna de surf artificial de Europa

Gemswell Surf Madrid, la futura laguna de olas artificiales para la práctica de surf que se desarrollará en la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, ha cerrado su financiación, completando el capital necesario para su construcción.

El proyecto, cuya inversión total supera los 60 millones de euros, supone un hito decisivo para la puesta en marcha de esta infraestructura deportiva y de ocio que aspira a convertirse en un referente europeo en turismo sostenible y regeneración urbana. Su apertura está prevista para la primavera de 2027.

La estructura financiera combina deuda bancaria, financiación institucional y capital aportado por los socios. En concreto, el proyecto contará con un préstamo sindicado participado al 50% por Banco Santander y BBVA, actuando Banco Santander como Coordinador y Agente de la financiación, así como con un préstamo participativo de aproximadamente 15,7 millones de euros procedente de fondos europeos aportados por Buenavista NextGen Urbano.

Buenavista NextGen Urbano es el vehículo gestionado por Buenavista Infrastructure designado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para canalizar parte de los recursos del Fondo de Resiliencia Autonómica, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por NextGeneration EU. Estos fondos están destinados a impulsar proyectos económicamente viables vinculados a vivienda asequible, desarrollo urbano y turismo sostenible en España.

El respaldo de Buenavista, en el marco de esta arquitectura financiera europea, refuerza la dimensión institucional del proyecto y su alineación con los objetivos de sostenibilidad y dinamización económica. El cierre de la financiación consolida así el apoyo financiero e institucional a Gemswell Surf Madrid, promovido por Stoneweg InfraSports —joint venture entre Stoneweg y Teras Capital— en colaboración con el Atlético de Madrid.

Ramón Romero, managing director de Stoneweg InfraSports, afirmó que "el cierre de esta financiación supone un hito decisivo para Gemswell Surf Madrid y confirma la confianza de entidades financieras de primer nivel y del respaldo institucional europeo en nuestro modelo de desarrollo. Esta operación afianza la fase final del desarrollo de Madrid y refuerza nuestra estrategia de avanzar en la consolidación de Gemswell como plataforma europea de parques de surf en ubicaciones estratégicas, desarrollando infraestructuras deportivas innovadoras y de primer nivel, alineadas con criterios de sostenibilidad y regeneración urbana".

Victoriano López-Pinto, socio director de Buenavista Infrastructure, declaró que "apoyar a Gemswell Surf Madrid con financiación a través de nuestro fondo Buenavista NextGen Urbano supone una gran satisfacción por su contribución a la creación de una nueva infraestructura urbana muy singular y diferencial, en el ámbito de una concesión municipal, que permitirá el acceso a actividades deportivas y de ocio hasta ahora inexistentes en la región de Madrid, siguiendo la tendencia exitosa de otros países. Esta operación supone una nueva inversión de este fondo que canaliza recursos financiados por el programa NextGeneration EU, destinados a proyectos de vivienda asequible, regeneración urbana y turismo sostenible".

Ciudad del Deporte

La ‘Ciudad del Deporte’ es la iniciativa de desarrollo urbano que rodea al estadio Riyadh Air Metropolitano. Un proyecto de impacto positivo y con un enfoque sostenible e innovador que se erige como uno de los enclaves estratégicos para la transformación de la cornisa noreste de Madrid. Un espacio con el deporte como epicentro y con más de 265.000 metros cuadrados destinados a su práctica, una extensión total de 1.140.000 metros cuadrados con alrededor de 380.000 de zonas verdes.

La instalación de Madrid, operada por Gemswell Ventures, contará con una laguna de surf de 23.000 m² —la mayor de Europa— con capacidad para hasta 120 surfistas simultáneamente y programas adaptados a todos los niveles y públicos.

Equipada con la tecnología de generación de olas más avanzada desarrollada por Wavegarden, la instalación podrá producir más de 20 tipos de olas de hasta dos metros de altura, ofreciendo condiciones ideales tanto para iniciación como para perfeccionamiento técnico.

El complejo incluirá restauración, retail especializado, escuela de surf y espacios para eventos corporativos y actividades experienciales. Las previsiones apuntan a unos 500.000 visitantes anuales y la creación de más de 100 puestos de trabajo directos.

Stoneweg InfraSports desarrolla una estrategia de inversión, desarrollo y gestión de infraestructuras deportivas, enfocado en la actualidad en parques de surf en ubicaciones urbanas europeas con elevada población y acceso limitado a surf natural constante. Además de Madrid, la plataforma cuenta con un segundo proyecto en desarrollo en Birmingham (Reino Unido), ambos operados por Gemswell Ventures.

El parque está diseñado bajo los estándares Breeam "Very Good", priorizando la reducción del impacto ambiental durante toda su vida útil. El proyecto integra sistemas de energía renovable, optimización del consumo energético y soluciones avanzadas de gestión eficiente del agua, incluyendo reutilización de aguas pluviales. Asimismo, contempla la creación de áreas verdes destinadas a favorecer la biodiversidad y la integración paisajística del entorno.