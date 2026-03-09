Indra presenta los avances en los planes industriales del programa de modernización de defensa

Indra Group ha presentado los avances que se están dando en los planes industriales de los programas especiales de modernización de defensa (PEM), en su condición de empresa tractora del sector. Manuel Escalante, Chief Technology Officer (CTO) de Indra, intervino este viernes en una jornada organizada por la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad en la sede de Indra.

"Esto es un reto de todos, que solo trabajando conjuntamente vamos a ser capaces de llevar a buen puerto y, por ello, estamos organizando estas jornadas, que vamos a seguir haciendo también a escala regional porque tenemos que llegar a todos", afirmó el CTO de Indra Group, que dio a conocer cómo la compañía está dando forma a los planes industriales de los PEM, abiertos todavía a la incorporación de empresas.

El CTO señaló el contexto geoestratégico y de inversiones que marca actualmente el sector de la defensa y detalló los principales PEM que lidera Indra, y para los que la multinacional quiere contar "con toda aquella empresa que pueda aportar tecnología y capacidades sea o no del sector de la defensa".

Escalante explicó los cuatro puntos en los que se estructura el trabajo de Indra Group para los PEM. Los dos primeros son reforzar la huella industrial y completar las capacidades industriales, por un lado, y por otro, abordar el reto tecnológico, para lo que Indra está reforzando el ecosistema de colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos, y está cerrando acuerdos de transferencia tecnológica con soberanía 100% nacional.

"En Indra también estamos trabajando en las tecnologías que van a tener un impacto tremendo a medio y largo plazo, como las tecnologías de nitruro de galio, componentes en los que no hay soberanía en Europa y en los que vamos a poner en marcha una fábrica en Vigo. Pero también en fotónica, cuántica, nuevas tecnologías de la IA, en la que nosotros estamos en la cresta de la ola no solo a nivel de software, sino también de hardware, clave para los sistemas embarcados. El objetivo es reducir la dependencia de los sistemas más críticos", señaló el CTO, que lidera la estrategia de innovación de Indra Group.

El tercer pilar es para Indra el talento especializado. En 2025, la compañía contrató a más de 2.400 profesionales, con un incremento del 3% de la plantilla, y sigue trabajando para sumar nuevos profesionales mediante cátedras, acuerdos y una "aproximación potente" hacia la FP. "Necesitamos más ingenieros muy cualificados, con las capacidades tecnológicas que requiere este gran reto. El mensaje hacia los nuevos profesionales es que el mundo de la ingeniería aplicada a la defensa vive tiempos históricos, únicos, en cuanto a innovación, nuevos desarrollos, etc. lo que debe ser un atractivo grande para ellos", afirmó Escalante.

Como cuarto pilar, Indra trabaja en el fortalecimiento del ecosistema industrial. "Tenemos más de 1.000 socios, trabajamos con más de 225 pymes y colaboramos con universidades, pero el reto ahora es más grande todavía porque todos queremos participar en esto y nuestra cartera de colaboradores se está incrementando, con el objetivo, además de facilitar la participación en los programas de defensa de pymes y empresas tecnológicas que no han trabajado antes para este sector", concluyó el directivo de la cotizada.