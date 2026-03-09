Kepler Cheuvreux eleva el precio objetivo de Indra a 76 euros

Tras presentar unos resultados de 2025 históricos, los analistas continúan mejorando su visión sobre Indra. La última casa en sumarse a esta tendencia ha sido Kepler Cheuvreux, que ha elevado su precio objetivo hasta los 76 euros por acción, lo que supone un potencial del 27% desde los precios actuales.

Desde la entidad explican que han mejorado sus previsiones sobre la compañía tras presentar unos resultados "muy sólidos" en el cuarto trimestre junto con unas guías "optimistas" para 2026. "Subimos nuestro precio objetivo a 76 euros por acción gracias a mayores estimaciones, mejores valoraciones de las participadas y una menor deuda neta", indican.

De este modo, Kepler Cheuvreux se suma a Goldman Sachs (75 euros por título) o Bank of America (70,1 euros por acción) como algunas de las casas de análisis más optimistas en su valoración de Indra.

"A pesar del sólido comportamiento de la acción, seguimos manteniendo una recomendación de compra, ya que Indra cotiza con un descuento sensible frente a sus comparables y vemos potencial para que se paguen múltiplos más amplios a medida que su exposición a defensa aumenta", señalan en Kepler Cheuvreux.

Más allá de esta mejora en su valoración, los analistas de Kepler Cheuvreux ven un catalizador para la compañía en la posible adquisición de EM&E. En concreto, creen que la valoración de la compañía si se realizase la operación por una cifra en torno a 1.500-2.000 millones de euros podría aumentar al entorno de los 84-87 euros por acción "dada la fuerte expectativa de crecimiento de EM&E y su menor valoración relativa frente a la división de defensa de Indra".

"Creemos que la operación podría ser atractiva desde el punto de vista estratégico y financiero si se ejecuta en términos financieros razonables. Para Indra, adquirir una compañía como EM&E de altos márgenes y rápido crecimiento potenciaría su posición como conglomerado de defensa líder", explican.

Esta opinión está calando en los analistas que siguen a la compañía, que ya han mostrado en varias ocasiones su apoyo a la operación. Los expertos de Bank of America calificaron recientemente esta operación como un "game changer" para Indra. "Indra está en camino de consolidar su estatus como líder nacional en defensa, pero la posible integración de EM&E sigue siendo un catalizador clave", indicaron en la entidad americana.

En esta misma línea, los analistas de Alantra explicaban en un informe previo a la presentación de resultados que la adquisición de EM&E "ampliaría la oferta de productos de Indra, aceleraría su integración vertical y añadiría escala industrial, fortaleciendo potencialmente la competitividad de Indra frente a otros pares europeos".