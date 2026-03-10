Volkswagen recortará 50.000 empleos en Alemania

El Grupo Volkswagen prevé eliminar alrededor de 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030 dentro de su estrategia de reducción de costes. La compañía plantea esta medida con el objetivo de lograr un ahorro neto anual superior a los 6.000 millones de euros en todo el grupo al final de la década, según ha explicado su consejero delegado, Oliver Blume.

El directivo ha comunicado esta previsión en una carta dirigida a los accionistas con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2025. En ese documento, Oliver Blume ha defendido la necesidad de adoptar decisiones para reforzar la rentabilidad del fabricante en un contexto económico complejo.

Ahorro de costes

Volkswagen ha indicado que los acuerdos alcanzados en los convenios colectivos y las medidas de reducción de plantilla ya han empezado a reflejarse en sus cuentas. En el ejercicio fiscal 2025, la empresa consiguió un ahorro aproximado de 1.000 millones de euros, en línea con las previsiones establecidas por el grupo. La compañía ha señalado que estas iniciativas forman parte de un programa más amplio de reestructuración dirigido a mejorar la eficiencia operativa y ajustar su estructura de costes en Alemania.

Según el consejero delegado, la dirección del grupo considera que estas medidas son necesarias para sostener el crecimiento y mantener la rentabilidad a largo plazo. "Nuestro sentido de responsabilidad corporativa por el crecimiento sostenible y nuestras aspiraciones de rentabilidad exigen una toma de decisiones clara y responsable, especialmente en Alemania", ha señalado Blume en la carta remitida a los accionistas.

En este sentido, el fabricante alemán no ha detallado por ahora qué áreas o divisiones se verán más afectadas por los recortes de empleo previstos para los próximos años. No obstante, el consejero delegado ha señalado que algunas de las marcas del grupo ya han iniciado sus propios programas de ajuste en el marco del proceso de reorganización que el grupo está desarrollando en distintas áreas de negocio. Así, Audi y Porsche han puesto en marcha acuerdos integrales de reducción de costes, según ha explicado Blume.

Resultados de 2025

El anuncio de estos planes se produce tras la publicación de los resultados financieros correspondientes a 2025. En ese ejercicio, Volkswagen registró una caída del 44,3% en sus ventas, que se situaron en 6.900 millones de euros. El grupo ha indicado que el desempeño del año pasado se produjo en un entorno económico internacional complejo y durante un periodo marcado por procesos internos de reorganización. A pesar de ello, la compañía ha subrayado que su estructura le ha permitido mantener estabilidad financiera durante el proceso de transformación.

Volkswagen sostiene que, pese al ajuste de costes, sus resultados reflejan la capacidad del grupo para mantener estabilidad en un escenario internacional adverso. La compañía ha destacado que los resultados obtenidos durante 2025 se han producido en una fase de reestructuración y con costes adicionales asociados a ese proceso. Según el fabricante, este contexto pone de manifiesto la capacidad del grupo para mantener su actividad mientras desarrolla cambios en su organización.