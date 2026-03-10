Mercadona avisa de que el futuro de los precios "es incierto" y aboga por que el Gobierno baje el IVA

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha advertido de la incertidumbre que puede afectar a la evolución de los precios en el sector de la distribución debido al contexto internacional, marcado por la guerra en Irán.

"El futuro es incierto, siempre lo decimos, quién se podía imaginar el Covid, la Dana o la guerra de Ucrania, ahora nos toca la guerra de Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Anteayer subió una burrada el petróleo y ayer volvió a bajar. Haremos frente a lo que venga", ha señalado el empresario durante la presentación de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio 2025.

En este sentido, ha defendido que la evolución de los precios en los supermercados depende directamente del coste de las materias primas. "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Por ejemplo, entre enero y febrero y el principio de marzo hemos bajado 300 productos porque las materias primas estaban bajando", ha añadido.

Asimismo, Roig ha añadido que "todos los comerciantes y distribuidores" quieren "bajar precios": "No hay nadie que se quede contento por subir un precio, porque sabemos que la atracción del cliente, que es lo normal y lo humano, es comprar al mejor precio posible, pero dependemos de las materias primas de forma constante y entonces nos influye cualquier cosa que pase en el mundo en relación a las materias primas".

El IVA cero en los alimentos

El presidente de Mercadona también ha recordado que el precio del petróleo afecta al transporte y a los envases, entre otros suministros, aunque de momento no les han subido precios y están a la espera de ver "cómo viene la ola y cómo reaccionamos".

El empresario ha defendido además su postura sobre medidas fiscales que podrían aliviar la cesta de la compra: "Estaríamos encantados de que el Gobierno de España y el de Portugal decretaran el IVA cero en la alimentación, pero no depende de nosotros".

Por otra parte, ha cifrado en 690 millones de euros los impuestos directos pagados por Mercadona, principalmente por sus beneficios, con un tipo del 22,8%, y ha defendido que pagar impuestos "es una cosa muy sana y que tenemos que hacer: pagar lo que toca".

Al mismo tiempo, ha comentado que "la sensación que tenemos es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable. No nos toca a nosotros arreglarlo, sino a los políticos de turno. Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en Mercadona".