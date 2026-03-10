Mercadona obtiene un récord de ventas de 41.900 millones y dispara su beneficio un 25%

Mercadona ha obtenido 1.729 millones de euros de beneficio en 2025, lo que supone un incremento del 24,9% respecto al ejercicio anterior, después de elevar sus ventas hasta los 41.900 millones de euros.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la compañía, Juan Roig, durante la presentación de resultados celebrada en el centro de coinnovación Jarrods, ubicado en el polígono de Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia).

El directivo ha calificado el ejercicio como "histórico" para la cadena de supermercados, que ha logrado incrementar sus ingresos y reforzar su posición en el mercado. Las ventas crecieron un 8% respecto a 2024, mientras que la compañía aumentó su cuota de mercado en España hasta el 28,5%, seis décimas más que el año anterior.

Crecimiento de las ventas y presencia en Portugal

Del total de la facturación registrada en 2025, 2.100 millones de euros procedieron de Portugal, país en el que Mercadona mantiene su proceso de expansión. La empresa continúa consolidando su actividad fuera de España, donde concentra la mayor parte de su negocio.

El crecimiento de los ingresos se ha producido en un contexto en el que la compañía mantiene su red de supermercados y su estrategia de mejora de procesos y productos. Según explicó la empresa, el aumento de la facturación se ha traducido también en un incremento de los beneficios respecto al ejercicio anterior.

Durante la presentación de resultados, Juan Roig ha estacado además la contribución fiscal de la compañía. En total, Mercadona recaudó 3.400 millones de euros en impuestos, según los datos facilitados por la empresa.

Avance del canal online

La venta a través de internet continúa teniendo un peso reducido dentro del conjunto del negocio, aunque mantiene su crecimiento. En 2025, las ventas online alcanzaron los 1.061 millones de euros, lo que representa el 2,5% de la facturación total de la cadena de supermercados.

Dentro de esta estrategia digital, la compañía prevé ampliar su infraestructura logística. Mercadona tiene previsto abrir una séptima "colmena" en el barrio madrileño de Vallecas, un centro dedicado a la preparación y distribución de pedidos online. La empresa también prevé estrenar un nuevo formato de tienda en el que tendrán mayor protagonismo los productos frescos.

Para este nuevo centro, la empresa se encuentra seleccionando a 400 trabajadores, según la información facilitada durante la presentación de resultados.

Creación de empleo y evolución de la plantilla

En el ámbito laboral, Mercadona ha creado 5.000 puestos de trabajo durante 2025, lo que eleva su plantilla total hasta 115.000 empleados en España y Portugal.

La empresa señaló que el salario medio neto alcanza los 2.200 euros mensuales a partir de cuatro años de antigüedad para el 71% de la plantilla, según los datos expuestos por la compañía.