Fundación Telefónica anuncia 12 millones para formar a 150 jóvenes en tecnologías punteras

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, y el presidente de Fundación Telefónica, Enrique Goñi, presentaron este miércoles un programa pionero de 50 becas anuales, dotadas con un máximo de hasta 80.000 euros cada una, dirigidas a estudiantes de máster y doctorado para especializarse en áreas tecnológicas clave como inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos y ciberseguridad, física aplicada y tecnologías cuánticas, entre otras.

Con una inversión prevista de 12 millones de euros en los próximos tres años, este programa de 150 becas especializadas en tecnología nace con un objetivo explícito de capitalización de talento. Las personas beneficiarias se comprometen, en el caso de que se formen en instituciones extranjeras, a regresar a España tras su formación para aplicar el conocimiento adquirido en empresas, universidades, centros tecnológicos o emprendimientos de alto impacto. La iniciativa garantiza que tenga un retorno real para el país, fortaleciendo el tejido empresarial y científico español.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, explicó en su intervención que esta iniciativa trata de ofrecer una solución a "dos elementos fundamentales" que ahora mismo faltan en el viejo continente. "El primero es contar con grandes compañías con escala, capaces de invertir y dedicar recursos a desarrollar productos tecnológicos, asumir riesgos y, en ocasiones, equivocarse como parte del proceso de innovación. El segundo es disponer de un número amplio de ingenieros, como metáfora de perfiles técnicos, que impulsen esa capacidad de desarrollo".

Por eso, adujo que las becas que ahora lanza Fundación Telefónica "responden al propósito de apoyar a personas con talento, potencial y una clara cultura del esfuerzo". "Queremos contribuir a que puedan desarrollar sus capacidades y, al mismo tiempo, aportar a Europa ese conocimiento técnico que no siempre surge de forma intuitiva. El objetivo final es claro: construir más tecnología en Europa", subrayó.

Por su parte, el presidente de Fundación Telefónica, Enrique Goñi, aseveró que "este programa de becas se alinea con las prioridades de autonomía estratégica, soberanía digital y competitividad industrial, y lo hace con la ambición de que España se convierta en exportador de conocimiento y creador de tecnología propia".

Cada año habrá 50 jóvenes becados para estudiar en universidades y centros tecnológicos españoles o internacionales de máxima excelencia. Además, contarán con un acompañamiento o mentorización de primer nivel en el ámbito en el que estén desarrollando dicha especialización.

Para favorecer la igualdad de género en el acceso a estas ayudas que promueven la excelencia académica y profesional, Fundación Telefónica ha establecido el objetivo de que al menos el 30% de las becas se destinarán a mujeres con el fin de luchar contra la brecha de género que tradicionalmente ha existido en el sector y que poco a poco se va reduciendo.