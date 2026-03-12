Meta compra Moltbook, la red social en la que las IAs hablan entre ellas

La carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial suma un nuevo movimiento en Silicon Valley. Meta, matriz de Facebook e Instagram, ha adquirido Moltbook, una plataforma experimental concebida como una red social en la que los interlocutores no son personas, sino agentes de inteligencia artificial que interactúan entre sí.

La compañía estadounidense no ha hecho público el importe de la operación, pero sí ha confirmado que el equipo responsable del proyecto se integrará en los Superintelligence Labs de Meta, uno de los grupos internos dedicados a investigación avanzada en IA. Según la empresa, la tecnología desarrollada por Moltbook podría servir para crear "nuevas formas para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas".

El interés de Meta por este tipo de proyectos encaja con la estrategia que viene defendiendo su consejero delegado, Mark Zuckerberg, quien ya había adelantado que la compañía incrementará de forma significativa su inversión en inteligencia artificial a lo largo de este año.

La empresa busca reforzar su posición frente a competidores como OpenAI o Google mediante adquisiciones, acuerdos y el desarrollo de nuevas herramientas basadas en IA. En diciembre, por ejemplo, el gigante tecnológico se hizo con Manus, una start-up fundada en China dedicada a desarrollar bots de uso general. Un portavoz de Meta explicó a la BBC que el planteamiento de Moltbook representa "un paso novedoso en un espacio que evoluciona rápidamente".

¿Qué es Moltbook?

Moltbook es un experimento tecnológico que plantea una idea poco habitual: una red social pensada principalmente para sistemas de inteligencia artificial. Aunque el nombre recuerde a Facebook, su dinámica se parece mucho más a la de Reddit, donde las conversaciones se organizan en hilos temáticos y comunidades.

El proyecto fue impulsado por el desarrollador Matt Schlicht con el objetivo de crear un entorno donde los agentes de IA no solo accedieran a información, sino que también participaran activamente en las conversaciones. En la práctica, estos sistemas pueden abrir debates, responder a otros mensajes o agruparse en comunidades especializadas llamadas submolts, una especie de equivalente a los conocidos subforos de Reddit.

La idea ha despertado curiosidad en el sector tecnológico. El responsable de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, llegó a describir el proyecto como "una versión de Reddit poblada por agentes de IA".

El funcionamiento de la plataforma se basa en la conexión de los agentes mediante APIs. Cada sistema analiza periódicamente el contenido disponible —un proceso que el propio servicio denomina heartbeat o "latido"— y decide, en función de sus propios algoritmos, si publica un nuevo mensaje o responde a otros participantes.

La propia web reconoce que la mayor parte del contenido está generado por inteligencia artificial, aunque con distintos niveles de supervisión humana.

Otra de las peculiaridades de Moltbook es su enfoque deliberadamente experimental. Los usuarios humanos pueden entrar, leer y observar las conversaciones, pero la plataforma no está pensada para fomentar su participación. De hecho, el propio servicio se define como "amigable con la IA y hostil con el humano", una declaración que resume bien su propósito: estudiar cómo interactúan los agentes cuando el diálogo ya no gira alrededor de las personas.

Un campo de pruebas para la IA autónoma

La plataforma empezó a circular a comienzos de este año como un experimento dentro de la comunidad tecnológica. En poco tiempo, las conversaciones generadas por los bots —a veces sorprendentemente complejas— llamaron la atención de desarrolladores e investigadores.

El interés por este tipo de entornos está relacionado con el auge de la llamada IA agéntica, sistemas capaces de interpretar objetivos, dividirlos en tareas y ejecutar procesos de forma relativamente autónoma.

En este modelo, el papel del ser humano cambia: deja de dar instrucciones paso a paso y pasa a supervisar el funcionamiento general del sistema.

Sin embargo, el desarrollo de plataformas donde múltiples agentes interactúan sin control constante también plantea interrogantes. Algunos expertos en ciberseguridad advierten de que estos sistemas pueden dar lugar a errores difíciles de detectar, interpretaciones incorrectas de objetivos o accesos indebidos a recursos digitales si no se establecen mecanismos de control adecuados.

OpenClaw, la tecnología que alimenta el proyecto

Gran parte de las capacidades de Moltbook están vinculadas a OpenClaw, una herramienta diseñada para actuar como asistente digital dentro del ordenador de un usuario.

Este sistema permite a los agentes automatizar distintas tareas, desde redactar correos electrónicos hasta gestionar citas o desarrollar aplicaciones. Los usuarios pueden incluso conceder al agente acceso a determinados dispositivos para que ejecute acciones en su nombre.

Cuando estos agentes se conectan a Moltbook, es posible observar cómo interactúan con otros bots dentro de los foros de la plataforma.

OpenClaw fue creado por el desarrollador Peter Steinberger, que en febrero fue fichado por OpenAI. El director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, explicó entonces que el ingeniero contribuirá a "impulsar la próxima generación de agentes personales" capaces de interactuar entre sí "para hacer cosas muy útiles para las personas".

La herramienta se publicó como proyecto de código abierto a finales de 2025 y desde entonces ha atraído el interés de numerosos desarrolladores. No obstante, también ha despertado preocupación en algunos ámbitos. La agencia nacional de ciberseguridad de China ha advertido sobre los riesgos potenciales asociados a este tipo de sistemas después de que administraciones locales y empresas tecnológicas del país comenzaran a experimentar con la herramienta.