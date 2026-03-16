UniCredit lanza una OPA sobre Commerzbank para superar el 30% del capital

UniCredit ha anunciado este lunes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición en acciones sobre el banco alemán Commerzbank con el objetivo de superar el umbral del 30% de participación que exige la normativa alemana. La entidad italiana, que ya controla cerca de un tercio del capital, plantea la operación como un paso técnico para aumentar su presencia en el accionariado sin aspirar a tomar el control del banco.

La operación consiste en una oferta pública voluntaria en acciones dirigida al 100% del capital de Commerzbank, tal como exige la legislación alemana para este tipo de movimientos cuando un accionista se aproxima al umbral del 30%.

Según ha explicado UniCredit en un comunicado, la entidad espera superar ese nivel de participación, aunque sin alcanzar el control del banco alemán. En ese escenario, añadió, el impacto financiero sobre su capital sería limitado.

En la actualidad, el grupo italiano ya posee alrededor del 26% del capital de Commerzbank, además de otro 4% adicional a través de derivados, lo que sitúa su posición cerca del umbral regulatorio que activa determinadas obligaciones en el mercado alemán.

La oferta se realizará mediante un canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, una relación que valora los títulos del banco alemán en 30,8 euros por acción.

Andrea Orcel descarta la toma de control

El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, ha insistido en que la entidad no pretende hacerse con el control de Commerzbank. "No pretendemos adquirir el control, sino entablar un diálogo constructivo con Commerzbank y todas las partes interesadas", ha señalado el directivo.

Orcel ha explicado que el objetivo de la operación es superar el umbral legal del 30%, algo que, según ha indicado, solo puede hacerse mediante una oferta pública abierta a todos los accionistas.

El ejecutivo también ha subrayado que la oferta se formula sobre el 100% del capital, aunque el banco no espera lograr una mayoría que le permita dirigir la entidad alemana.

UniCredit prevé lanzar formalmente la OPA a comienzos de mayo. El proceso incluirá un periodo de aceptación de aproximadamente cuatro semanas, durante el cual los accionistas de Commerzbank podrán decidir si acuden al canje propuesto.

Ese mismo mes, el grupo italiano celebrará una Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sede de Piazza Gae Aulenti, en Milán. El objetivo es obtener la autorización necesaria para realizar una ampliación de capital que permita ejecutar el canje de acciones ofrecido en la operación.