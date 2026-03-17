Banco Santander, Aena e IAG, mejor reputación corporativa algorítmica en Gemini, según RepIndex.ai

Banco Santander, Aena e International Airlines Group encabezan el ranking de la mejor reputación corporativa algorítmica en Gemini en el período del 9 al 15 de marzo, según el análisis semanal elaborado por RepIndex.ai, la plataforma referente que evalúa cómo los grandes modelos de IA describen y valoran a las empresas del Ibex 35.

El índice sitúa a Banco Santander en primera posición con un RIX de 83 puntos, seguido por Aena con 80 puntos e IAG (International Airlines Group) con 79 puntos, consolidando el liderazgo reputacional de estas compañías en Gemini; como modelos de inteligencia artificial generativa más avanzada de Google.

En el siguiente tramo del ranking aparecen CaixaBank, con 74 puntos, y Bankinter, con 73 puntos, lo que confirma el peso del sector financiero español en la percepción reputacional generada por uno de los modelos de IA más importantes del mundo.

El análisis se basa en el RIX (RepIndex Score), un indicador agregado que mide la reputación corporativa algorítmica en una escala de 0 a 100 a partir de distintos parámetros de evaluación semántica y narrativa. Entre ellos destacan variables como el NVM (Narrative Value Metric), que analiza el valor del relato corporativo; el DRM (Digital Reputation Metric), centrado en la consistencia reputacional digital; y el SIM (Sentiment Impact Metric), que mide el impacto del sentimiento asociado a cada compañía.

Según explica el equipo de RepIndex.ai, la metodología se basa en el análisis comparado de las respuestas generadas por distintos modelos de inteligencia artificial, entre ellos sistemas como Google Gemini, ChatGPT, Perplexity AI o Grok, que cada vez influyen más en la forma en que inversores, analistas y usuarios obtienen información sobre empresas y marcas.

El estudio semanal forma parte del censo reputacional algorítmico del Ibex 35 y del Corporate Spain, actualmente con unas 200 grandes compañías españolas en seguimiento semanal. RepIndex.ai publica periódicamente estos indicadores con el objetivo de ofrecer a empresas, inversores y equipos de comunicación una radiografía del posicionamiento corporativo en la nueva economía de la inteligencia artificial, donde los algoritmos se están convirtiendo en uno de los principales intermediarios de la información y la percepción empresarial.