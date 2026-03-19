El éxito de Amazon Business: ahorros millonarios y la confianza del Ibex 35

Amazon Business ha permitido ahorrar cerca de 60 millones de euros a pequeñas y medianas empresas en todo el mundo durante 2025, según informó este jueves la compañía, que lo atribuyó a los "precios competitivos con descuentos por volumen y precios especiales para empresas y herramientas avanzadas de gestión de compras como Factura Amazon, Descuentos por Cantidad, Guided Buying y 3-Way Match".

Además, indicó que más del 50% de las compañías del Ibex 35 y el 97% de las empresas de la lista Fortune 100 confía en Amazon Business, "lo que confirma la robustez del marketplace para organizaciones de todos los tamaños". Las grandes corporaciones valoran especialmente las capacidades de integración con sistemas de gestión empresarial y las políticas de compra personalizables que ofrece la plataforma.

Lanzada en 2015 en EEUU y disponible en España desde 2018, Amazon Business cuenta actualmente con más de ocho millones de clientes en todo el mundo y opera en diez mercados: EEUU, México, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón e India.

"El equipo de Amazon Business está comprometido con el éxito a largo plazo de su negocio y sus clientes. Día tras día, profundizamos en las necesidades específicas de compra de empresas y organizaciones y desarrollamos formas innovadoras de ofrecer excelentes precios, una amplia selección y una comodidad constante y fiable. Las empresas y organizaciones necesitan herramientas y funcionalidades diferentes para sus compras, y Amazon Business ha construido esas herramientas. Pero sabemos que eso no es suficiente, y seguiremos iterando para mejorar aún más la experiencia del cliente", señaló Doug Herrington, CEO de Amazon Worldwide Stores.

Ahorro

El programa de suscripción Business Prime ha generado más de 600 millones de euros en ahorro de costes de envío para empresas de todo el mundo durante 2025, con casi el 50% de los pedidos entregados el mismo día o al día siguiente. Esta rapidez en las entregas resulta especialmente valiosa para empresas que necesitan mantener operaciones ágiles sin invertir en grandes inventarios.

Amazon Business ofrece acceso a más de 250 millones de productos, con una selección que creció un 25% globalmente durante el último año. Este crecimiento ha sido especialmente notable en categorías como suministros industriales, equipos médicos, material de laboratorio y recursos tecnológicos para el sector educativo, respondiendo a las necesidades cambiantes de las empresas en un entorno cada vez más digitalizado.

Además, proporciona herramientas avanzadas de gestión de compras corporativas que permiten a las empresas crear políticas de compra, establecer flujos de aprobación, gestionar múltiples usuarios con diferentes permisos y obtener informes detallados de gasto. Estas funcionalidades ayudan a los departamentos de compras a mantener el control presupuestario mientras agilizan los procesos de aprovisionamiento.