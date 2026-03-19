Mercadona elige Barcelona para abrir su primera Tienda 9 tras el éxito de la fase de pruebas

Mercadona ha abierto en Manlleu, Barcelona, la primera tienda con su nuevo modelo Tienda 9 en Cataluña. El establecimiento, situado en el paseo del Ter, sustituye a dos supermercados que la compañía tenía en la localidad. La nueva apertura ha supuesto una inversión de ocho millones de euros y mantiene a los 47 empleados que formaban parte de los centros anteriores. Además, según indican desde Mercadona, es la primera que se abre en España tras el éxito en la fase de prototipo que se realizó en un Mercadona de Chirivella, en Valencia, y que sigue abierta en ese formato.

Desde Mercadona han explicado que este modelo introduce cambios en la organización del espacio de la tienda con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y ampliar el área dedicada a los productos frescos. Esta nueva tienda, que se suma a la anterior en la que se trabajó la fase de pruebas. Tanto la Tienda 9 de Chirivella como la de Manlleu, son los primeros establecimientos de este tipo de la red de Mercadona.

Más espacio y centralización

Este nuevo modelo se basa en la sustitución de una estructura centrada en secciones o negocios por otra centrada en los procesos de trabajo. Así, Mercadona persigue optimizar los recorridos dentro del establecimiento y mejorar la coordinación del equipo.

Mercadona prevé cerrar el año con 59 supermercados del modelo Tienda 9 en España, entre los que ya se encuentra el de Manlleu.

El diseño también pretende facilitar el trabajo del personal al reducir los desplazamientos durante la reposición de productos. De esta reorganización aparece el obrador central, un área que agrupa los procesos de preparación de productos frescos realizados en la tienda. En este espacio se concentran tareas como el corte, la cocción o el envasado.

La centralización de las actividades permite, según Mercadona, reforzar el control de todo el proceso de la elaboración y ofrecer más espacio para los productos frescos en las zonas libres de servicio.

Objetivo 2033

La transformación de los establecimientos de Mercadona sucede después de la presentación de resultados. Con un récord de ventas de 41.900 millones, su beneficio se ha disparado un 25%. La cadena aumentó su cuota en España hasta el 28,5% y creó 5.000 empleos en el ejercicio de 2025.

Es en este contexto en el que desde Mercadona plantean un cambio en los locales que permita actualizar la compañía e invertir 3.700 millones de euros a lo largo de este proceso. El objetivo es que antes de 2033 todos sus supermercados estén adaptados a este nuevo formato.