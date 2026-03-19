Repsol se adelanta al Gobierno y anuncia descuentos de hasta 40 céntimos en gasolina y diésel

Repsol anunció este miércoles la puesta en marcha de medidas para "apoyar a sus clientes multiplicando por dos los descuentos en carburantes", ante la subida de precios del diésel y la gasolina provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según la empresa española, este descuento entrará en vigor este sábado, 21 de marzo, y estará disponible hasta el 6 de abril. En este artículo te contamos las claves de este descuento.

Tal y como podemos leer en su comunicado, Repsol ha salido al paso de esta subida de precios en los carburantes con un descuento de hasta 40 céntimos por litro, aunque esto depende de varios factores. Para poder acceder a este descuento de hasta 40 céntimos el litro, los clientes deberán utilizar la aplicación móvil "Waylet" para pagar carburantes en las estaciones de servicio de la compañía.

Hasta 40 céntimos de descuento por litro

En palabras de Repsol: "Desde el próximo sábado, 21 de marzo, y hasta el 6 de abril, ambos inclusive, Repsol duplicará los descuentos según las energías que tenga contratadas cada cliente. De este modo, quienes utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España podrán acumular ahorros de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible". De esta forma, el descuento máximo pasa de 20 céntimos por litro a 40 céntimos por litro, y el descuento máximo aplicado dependerá de los servicios energéticos que se tengan contratados con Repsol (electricidad, calefacción, energía solar, etc.).

Sin embargo, los profesionales del transporte y los autónomos también podrán beneficiarse de un descuento adicional de 5 céntimos por litro. Eso sí, como condición se requiere que estos colectivos cuenten con la tarjeta Solred, una medida que Repsol señala que "es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago, reforzando así la apuesta de la compañía por uno de los colectivos esenciales para la actividad económica del país".

Con la introducción de este descuento temporal, Repsol señala que "da un paso adelante en su sector, como primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022".

Este descuento servirá para aliviar el gasto de los conductores españoles, que ven cómo el precio del diésel normal ya alcanza los 1,905 euros por litro y cómo la gasolina normal ya se ubica en los 1,783 euros por litro, en unos niveles similares a los del inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.