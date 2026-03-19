Uber vuelve a confiar en Argentina: invertirá 500 millones de dólares en el país

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la República Argentina, en Libre Mercado hemos venido enumerando las distintas inversiones que grandes empresas han realizado en el país. Marcas de la talla de Nike, Armani y Adidas decidieron expandir sus negocios entre 2024 y 2025, a lo que se suman miles de millones de dólares en inversiones en los sectores energético y minero.

Sin embargo, las inversiones millonarias siguen llegando a Argentina; esta vez, de la mano de Uber, que invertirá 500 millones de dólares durante los próximos tres años en el país dirigido por el economista liberal-libertario.

Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta personal en X (Twitter):

Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina Mantuve una excelente reunión junto a @JoseLuisDazaAR con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina. En el marco… pic.twitter.com/Lt9gibADpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

"Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina. Mantuve una excelente reunión junto a Jose Luis Daza con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina. En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario", indicó el ministro de Economía.

Esto también ha sido confirmado por el propio CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, que ha escrito lo siguiente en su cuenta de X:

We've built an impactful @Uber business in Argentina over the past 10 years and we are excited to bring our full platform vision in the next 10, relaunching @UberEats to offer an integrated Mobility and Delivery offering that will be unique in the country. https://t.co/PgScXDD2FS — dara khosrowshahi (@dkhos) March 17, 2026

"Hemos construido un negocio impactante en Argentina durante los últimos 10 años y estamos entusiasmados de traer nuestra visión de plataforma completa en los próximos 10, relanzando Uber Eats para ofrecer una oferta integrada de Movilidad y Entrega que será única en el país", comentaba el CEO de la entidad citando el post de Luis Caputo.

Así pues, la marca Uber Eats vuelve a operar en Argentina después de que abandonara el país en el año 2020, en medio de una reestructuración a nivel global por la pandemia y bajo el gobierno de Alberto Fernández.